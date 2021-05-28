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Главная Новости Звезды шоубизнес Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс
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Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс

Голубоглазая красавица не просто имеет похожие черты лица и прическу, но и аппетитные формы

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Онлайн-магазин Fashion Nova поделился фото роскошной модели в бикини, которая невероятно похожа на актрису Меган Фокс. Кажется, у звезды появилась горячая конкурентка.

Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс

Клаудия Аленде (фото из открытых источников)

Бренд Fashion Nova и не подозревал, какое внимание вызовет один из недавних постов в Инстаграм, на котором эффектная брюнетка рекламирует бикини, передает Радио Maximum. А все потому, что пользователей восхитил не так купальник, как сама модель.

Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс - фото 2

Голубоглазая красавица не просто имеет похожие черты лица и прическу, но и аппетитные формы.

Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс - фото 3

Хотя компания и решила не раскрывать его личность, но звездой сообщению есть 26-летняя бразильская певица и модель Клаудия Аленде (Claudia Alende).

Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс - фото 4

Девушка активно ведет профиль в Инстаграми, где имеет более 9 миллионов поклонников. И сходство со звездой "Трансформеров" ей только на руку, ведь она также любит расслабленный стиль и пикантные образы.

Эта сексуальная модель поражает сходством с Меган Фокс - фото 5

Напомним, Модель Алексина Грэм не прекращает удивлять поклонников пикантными кадрами. Эта рыжеволосая красавица не зря оказалась среди ангелов Victoria's Secret. 31-летняя английская модель Victoria's Secret Алексина Грэм активно занимается не только съемками, но и своим профилем в социальной сети Instagram, где у нее почти многотысячная армия подписчиков. Здесь девушка делится кадрами из своей жизни: начиная фотосессиями и заканчивая обычными буднями.

Хотя о Грэм мало известно, ведь она очень ценит приватность, зато она регулярно публикует пикантный контент, щеголяя роскошной фигурой. Это подтверждают и свежие фото модели, на которых она позирует топлес. Отметим, что красавица рыжая от природы и совсем этого не стесняется.



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Источник: https://maximum.fm/cya-seksualna-model-vrazhaye-shozhistyu-z-megan-foks-18_n193243
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