Меган Фокс рассказала, каким своим фильмом очень гордится

Актриса Меган Фокс поделилась мыслями о своей главной роли в культовом фильме ужасов "Тело Дженнифер" в 2009 году. Этой лентой голливудская звезда очень гордится, и вот почему. В фильме, который поначалу потерпел неудачу в прокате, но сегодня занял почетное место классического хоррора, Фокс играла роль школьницы Дженнифер, которая, одержимая демоном, начинает пожирать мужчин. Роль ее лучшей подруги Ниди исполняет Аманда Сейфрид, пишет NY Post.

Меган Фокс - фото из открытых источников





Кроме уже мемных диалогов между двумя подругами, таких как: "Ты убиваешь людей!" – "Нет, я убиваю мальчиков", – между Ниди и Дженнифер прослеживается романтическая сюжетная линия. В одной из сцен фильма, когда Дженнифер становится все более одержимой, Ниди пугается и просит ее покинуть свою спальню. Дженнифер отвечает: "Но мы всегда спим в твоей кровати, когда устраиваем пижамные вечеринки... Я не собираюсь тебя кусать", – после чего они начинают целоваться.





В интервью изданию Page Six Фокс говорит: "Я не могу даже сказать вам, сколько девушек от 30 до подросткового возраста – и даже, пусть ему, мой возраст тоже – подходят ко мне и говорят: "Через тебя я поняла, что я лесбиянка" или "Мне было комфортно сделать каминг-аут благодаря "Тилу Дженнифер" и твоим интервью о бисексуальности, прежде чем это стало мейнстримом".





"Для меня это очень важно, и я горжусь этим, – добавляет актриса. – Если моя единственная цель на Земле – помочь девушкам сделать каминг-аут и при этом чувствовать себя нормальными – у меня прекрасное предназначение".





В прошлом году Фокс рассказала о токсичности, которую она испытывала с юных лет в киноиндустрии, дополняя публичный дискурс о жестоком обращении с женщинами в Голливуде и снова вернув "Тело Дженнифер" в центр внимания.





Напомним, на днях звезда показала свое дебютное фэшн-творения. Меган создала коллекцию, в которую вошло около 40 различных вещей, начиная от джинсов-бойфрендов и объемных футболок, заканчивая ботфортами и соблазнительными платьями с разрезами. Цены варьируются от $12 до $120 (315-3200 гривен).

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