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Меган Фокс рассказала, каким своим фильмом очень гордится

В прошлом году Фокс рассказала о токсичности, которую она испытывала с юных лет в киноиндустрии

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий
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Актриса Меган Фокс поделилась мыслями о своей главной роли в культовом фильме ужасов "Тело Дженнифер" в 2009 году. Этой лентой голливудская звезда очень гордится, и вот почему. В фильме, который поначалу потерпел неудачу в прокате, но сегодня занял почетное место классического хоррора, Фокс играла роль школьницы Дженнифер, которая, одержимая демоном, начинает пожирать мужчин. Роль ее лучшей подруги Ниди исполняет Аманда Сейфрид, пишет NY Post.

Меган Фокс рассказала, каким своим фильмом очень гордится

Меган Фокс - фото из открытых источников


Кроме уже мемных диалогов между двумя подругами, таких как: "Ты убиваешь людей!" – "Нет, я убиваю мальчиков", – между Ниди и Дженнифер прослеживается романтическая сюжетная линия. В одной из сцен фильма, когда Дженнифер становится все более одержимой, Ниди пугается и просит ее покинуть свою спальню. Дженнифер отвечает: "Но мы всегда спим в твоей кровати, когда устраиваем пижамные вечеринки... Я не собираюсь тебя кусать", – после чего они начинают целоваться. 


В интервью изданию Page Six Фокс говорит: "Я не могу даже сказать вам, сколько девушек от 30 до подросткового возраста – и даже, пусть ему, мой возраст тоже – подходят ко мне и говорят: "Через тебя я поняла, что я лесбиянка" или "Мне было комфортно сделать каминг-аут благодаря "Тилу Дженнифер" и твоим интервью о бисексуальности, прежде чем это стало мейнстримом".


"Для меня это очень важно, и я горжусь этим, – добавляет актриса. – Если моя единственная цель на Земле – помочь девушкам сделать каминг-аут и при этом чувствовать себя нормальными – у меня прекрасное предназначение".


В прошлом году Фокс рассказала о токсичности, которую она испытывала с юных лет в киноиндустрии, дополняя публичный дискурс о жестоком обращении с женщинами в Голливуде и снова вернув "Тело Дженнифер" в центр внимания.


Напомним, на днях звезда показала свое дебютное фэшн-творения. Меган создала коллекцию, в которую вошло около 40 различных вещей, начиная от джинсов-бойфрендов и объемных футболок, заканчивая ботфортами и соблазнительными платьями с разрезами. Цены варьируются от $12 до $120 (315-3200 гривен).



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Источник: https://nypost.com/2021/10/20/megan-fox-shares-clothes-with-dream-boy-machine-gun-kelly/
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