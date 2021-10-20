Меган Фокс представила первую коллекцию одежды (ФОТО)

Еще одна голливудская знаменитость решила выйти на границы киноактерской сферы и попробовать себя в роли модельера. Речь идет о звезде "Трансформеров" Меган Фокс. Жгучая брюнетка представила коллекцию одежды с британским интернет-магазином Boohoo.

Меган Фокс / Фото: REX / Shutterstock

На днях звезда показала свое дебютное фэшн-творения. Меган создала коллекцию, в которую вошло около 40 различных вещей, начиная от джинсов-бойфрендов и объемных футболок, заканчивая ботфортами и соблазнительными платьями с разрезами. Цены варьируются от $12 до $120 (315-3200 гривен).

Кстати над созданием коллекции актриса работала не одна, а со своей личной стилисткой Мейв Райли. Именно она за год сделала Меган одной из самых обсуждаемых модных инфлюенсеров во всем мире. Среди других клиентов стилистике — Крис Дженнер, Деми Ловато и Хейли Бибер

"Я всегда хотела иметь собственную коллекцию, и Boohoo действительно позволили Мейв и мне свободно выразиться", — признается звезда фильма "Трансформеры".

К слову, новинки появились в продаже вчера, 19 октября.

Напомним, 35-летняя популярная актриса Меган Фокс недавно снялась в "горячей" фотосессии со своим новым бойфрендом Колсоном Бейкером. Знаменитость снялась обнаженной, в одной черной портупеи, а в руках у нее был пистолет, направленный в пах своего возлюбленного.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно американский рэп-исполнитель Канье Уэст представил свой десятый студийный альбом под названием "Donda". Ну а вслед за долгожданной пластинкой вышла и новая коллекция мерчу. Автором новой коллекции стал дизайнер известного бренда Balenciaga Демна Гвасалия, который был креативным директором всех презентаций нового альбома певца.

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