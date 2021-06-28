logo
Русский Українська

BTC/USD

34175.24

ETH/USD

2092.71

LTC/USD

136.05

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Меган Фокс шокировала заявлением о своей сексуальной ориентации
commentss НОВОСТИ Все новости

Меган Фокс шокировала заявлением о своей сексуальной ориентации

Фотомодель запостила снимок, на котором демонстрирует маникюр в цветах радужного флага

сегодня, 20:17
Автор:

Елизавета Черных

Популярная американская актриса Меган Фокс заявила, что свыше двух десятков лет является представительницей ЛГБТ-сообщества, а именно бисексуалкой. Об этом сообщает ТСН. 

Меган Фокс шокировала заявлением о своей сексуальной ориентации

Меган Фокс - фото из открытых источников

Со слов знаменитости, она осознала свою ориентацию еще в 15 лет. Такое заявление Меган Фокс обнародовала на странице в Instagram. Звезда опубликовала фотографию, где показала маникюр в цветах радужного цвета. 

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", — написала под постом Меган Фокс. 

Меган Фокс шокировала заявлением о своей сексуальной ориентации - фото 2

Заявление Меган Фокс вызвало бурное обсуждение в социальной сети. Некоторые поклонники актрисы были шокированы подобной информацией, поскольку услышали ее в первый раз.

""Дорогая, ты заставила нас осознать, что у многих из нас есть Б", "Бисексуальная королева", "Это храбро", — пишут в комментариях фолловеры. 


Ранее портал "Комментарии" писал, что на сайте электронных петиций появилось предложение легализовать ЛГБТ браки в Украине на законодательном уровне. Автор петиции Екатерина Малюгина, прежде всего, аргументирует это тем, что каждый человек в обществе имеет право на вероисповедание, свободный выбор места жительства, свободное развитие личности.

Отметим, что однополые браки и вообще отношения много лет являются весьма дискуссионным вопросом во многих странах. Украина — не исключение, хотя проявления толерантности к ЛГБТ-сообществу в последнее время явно стало больше. Корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада поинтересовалась у киевлян, как они относятся к гомосексуалам. Проанализировав более десятка разговоров с украинцами, можно сделать преждевременный вывод о том, что в нашей стране практически отсутствует гомофобия.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/megan-foks-zayavila-chto-ona-uzhe-bolee-20-let-biseksualka-1813762.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ