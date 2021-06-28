Меган Фокс шокировала заявлением о своей сексуальной ориентации

Популярная американская актриса Меган Фокс заявила, что свыше двух десятков лет является представительницей ЛГБТ-сообщества, а именно бисексуалкой. Об этом сообщает ТСН.

Меган Фокс - фото из открытых источников

Со слов знаменитости, она осознала свою ориентацию еще в 15 лет. Такое заявление Меган Фокс обнародовала на странице в Instagram. Звезда опубликовала фотографию, где показала маникюр в цветах радужного цвета.

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", — написала под постом Меган Фокс.

Заявление Меган Фокс вызвало бурное обсуждение в социальной сети. Некоторые поклонники актрисы были шокированы подобной информацией, поскольку услышали ее в первый раз.

""Дорогая, ты заставила нас осознать, что у многих из нас есть Б", " Бисексуальная королева", " Это храбро", — пишут в комментариях фолловеры.





Ранее портал "Комментарии" писал, что на сайте электронных петиций появилось предложение легализовать ЛГБТ браки в Украине на законодательном уровне. Автор петиции Екатерина Малюгина, прежде всего, аргументирует это тем, что каждый человек в обществе имеет право на вероисповедание, свободный выбор места жительства, свободное развитие личности.

Отметим, что однополые браки и вообще отношения много лет являются весьма дискуссионным вопросом во многих странах. Украина — не исключение, хотя проявления толерантности к ЛГБТ-сообществу в последнее время явно стало больше. Корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада поинтересовалась у киевлян, как они относятся к гомосексуалам. Проанализировав более десятка разговоров с украинцами, можно сделать преждевременный вывод о том, что в нашей стране практически отсутствует гомофобия.













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