Меган Фокс вернулась в соцсети с откровенными фото

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс после паузы снова активизировалась в социальных сетях, опубликовав серию откровенных фото в Instagram. Звезда кино сопровождала возвращение кратким заявлением.

3 марта Меган Фокс выложила кадры из новой фотосессии, где предстала в черном корсетном топе и стрингах, дополнив образ чокером, чулками до колен и туфлями на платформе. На снимках Фокс позирует на полу студии, демонстрируя готическую эстетику и узнаваемый стиль.

Публикацию она подписала короткой фразой.

"Все прекраснее, потому что мы обречены", — говорится в заявлении Меган Фокс к фото.

Помимо основной ленты, актриса появилась и в Stories в Instagram, где отдельно отметила свое возвращение. Звезда кино написала, "я жива, только что появились новые фотографии". Аккаунт Меган Фокс насчитывает более 20 миллионов подписчиков.

Фокс ранее деактивировала профиль в соцсетях в феврале 2023 года, а в мае 2025-го ненадолго возвращалась, чтобы опровергнуть слухи об измене в отношениях с ее партнером. Теперь ее новое появление произошло за две недели до 40-летия, которое должно состояться 16 марта.

Меган Фокс — это американская актриса и модель, которая снискала славу в фильме "Трансформеры", а также определила эстетику поп-культуры 2000-х. Сегодня она остается одной из самых узнаваемых звезд Голливуда, удачно сочетая кинокарьеру со статусом иконы стиля.

