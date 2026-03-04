logo

Меган Фокс вернулась в соцсети с откровенными фото

Меган Фокс после перерыва снова появилась в Instagram, опубликовав откровенную фотосессию и заявив: «Я жива».

4 марта 2026, 14:45
Меган Фокс вернулась в соцсети с откровенными фото

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс после паузы снова активизировалась в социальных сетях, опубликовав серию откровенных фото в Instagram. Звезда кино сопровождала возвращение кратким заявлением.

3 марта Меган Фокс выложила кадры из новой фотосессии, где предстала в черном корсетном топе и стрингах, дополнив образ чокером, чулками до колен и туфлями на платформе. На снимках Фокс позирует на полу студии, демонстрируя готическую эстетику и узнаваемый стиль.

Публикацию она подписала короткой фразой.

"Все прекраснее, потому что мы обречены", — говорится в заявлении Меган Фокс к фото.

Помимо основной ленты, актриса появилась и в Stories в Instagram, где отдельно отметила свое возвращение. Звезда кино написала, "я жива, только что появились новые фотографии". Аккаунт Меган Фокс насчитывает более 20 миллионов подписчиков.

Фокс ранее деактивировала профиль в соцсетях в феврале 2023 года, а в мае 2025-го ненадолго возвращалась, чтобы опровергнуть слухи об измене в отношениях с ее партнером. Теперь ее новое появление произошло за две недели до 40-летия, которое должно состояться 16 марта.

Меган Фокс — это американская актриса и модель, которая снискала славу в фильме "Трансформеры", а также определила эстетику поп-культуры 2000-х. Сегодня она остается одной из самых узнаваемых звезд Голливуда, удачно сочетая кинокарьеру со статусом иконы стиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меган Фокс рассказала, каким своим фильмом очень гордится.

Также "Комментарии" писали, что Меган Фокс выставила обнаженное фото и сообщила о четвертой беременности.



