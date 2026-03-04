Меган Фокс повернулася в соцмережі з відвертими фото

Голлівудська акторка Меган Фокс після паузи знову активізувалася в соціальних мережах, опублікувавши серію відвертих фото в Instagram. Зірка кіно супроводила повернення короткою заявою.

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

3 березня Меган Фокс виклала кадри з нової фотосесії, де постала в чорному корсетному топі та стрінгах, доповнивши образ чокером, панчохами до колін й туфлями на платформі. На знімках Фокс позує на підлозі студії, демонструючи готичну естетику та впізнаваний стиль.

Публікацію вона підписала короткою фразою.

"Все прекрасніше, бо ми приречені", — йдеться в заяві Меган Фокс до фото.

Крім основної стрічки, акторка з’явилася і в Stories в Instagram, де окремо наголосила на своєму поверненні. Зірка кіно написала, "я жива, щойно з’явилися нові фотографії". Акаунт Меган Фокс налічує понад 20 мільйонів підписників.

Фокс раніше деактивувала профіль у соцмережах у лютому 2023 року, а в травні 2025-го ненадовго поверталася, щоб спростувати чутки про зраду у стосунках з її партнером. Тепер її нова поява відбулася за два тижні до 40-річчя, яке має відбутися 16 березня.

Меган Фокс — це американська акторка та модель, яка здобула славу у фільмі "Трансформери", а також визначила естетику попкультури 2000-х. Сьогодні вона залишається однією з найвпізнаваніших зірок Голлівуду, вдало поєднуючи кінокар'єру зі статусом ікони стилю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Меган Фокс розповіла, яким своїм фільмом дуже пишається.

Також "Коментарі" писали, що Меган Фокс виставила оголене фото та повідомила про четверту вагітність.