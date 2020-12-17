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«Мексиканская Ким Кардашьян» умерла после неудачной операции

Мексиканка второй раз прибегала к такой операции

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

«Мексиканская Ким Кардашьян» умерла после неудачной операции

«Мексиканская Ким Кардашьян» \ фото: @joselyncano

Известная модель, звезда социальной сети Instagram Джоселин Кано скончалась в возрасте 29-лет из-за неудачной пластической операции.

Девушку за ее пышные формы в сети называли "мексиканской Ким Кардашьян" и за ее жизнью в сети следило около 13 миллионов человек. Известно, что модель поехала в Колумбию делать операцию по коррекции формы ягодиц, которая закончилась трагедией.

Пластическая операция, которая называется липофилинг — способ омоложения, контурной коррекции и профилактики возрастных изменений с использованием собственного жира пациента. Эту процедуру девушка делала уже второй раз и знала о возможных последствиях. Дело в том, что, если инъекцию сделать неправильно, тогда это приведет к жировой эмболии: жир попадет в кровоток и закупорит сосуды.  

И несмотря на случаи летальных исходов, к сожалению, эта операция продолжает пользоваться популярностью. 

Известно, что 29-летняя модель жила в Калифорнии, активно продвигала свою страничку в социальной сети, много путешествовала, занималась рекламой и любила выставлять напоказ свое тело.

Церемония прощания со звездой Instagram транслировалась онлайн, чтобы каждый подписчик смог на ней поприсутствовать.

Напомним, модель из Великобритании настолько сильно хочет "стать" голливудской знаменитостью Ким Кардашьян, что уже потратила на изменение своего образа более 1,3 миллиона долларов. Девушка пытается копировать не только внешность звезды, но и ее стиль в одежде. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российская модель Луиза Кремлева может попасть в тюрьму за то, что обвинила в изнасиловании игрока "Милана".


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/13502549/joselyn-cano-dead-onlyfans-mexican-kim-kardashian-surgery/
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