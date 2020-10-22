«Меня трясло пять дней»: Майли Сайрус о встрече с НЛО

Американская звезда Майли Сайрус, которая удивила публику своим выступлением в полупрозрачном наряде, утверждает, что видела неопознанный летающий объект и некое существо. Об этом она заявила журналу Interview.

Майли Сайрус | vsthemes.ru

Знаменитость рассказала, что однажды вместе с другом ехала по городу в штате Калифорния и увидела в небе какой-то объект, напоминающий летающий снегоочиститель, впереди которого был плуг, светящийся желтым цветом. Майли уверяет, что НЛО видел и ее друг, а также несколько проезжающих рядом машин.

Правда есть один нюанс, певица призналась, что перед "встречей" с НЛО они с товарищем купили у знакомого пакетик марихуаны. Но Майли никак это не связывает, потому что практически уверена в том, что НЛО было реальным.

Звезда также призналась, что ей удалось установить зрительный контакт с неизвестным существом, управляющим "тарелкой". После этого, ее пять дней трясло, и она боялась возвращения пришельцев, поэтому не хотела смотреть в небо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что новая прическа Майли Сайрус разочаровала поклонников.

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