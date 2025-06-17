Мэри-Кейт и Эшли Олсен не снимаются в кино 20 лет: как сегодня выглядят близнецы

Мэри-Кейт и Эшли Олсен знакомы практически каждому, кто вырос в 90-х и начале 2000-х. Звезды популярного сериала "Полный дом" и десятков семейных фильмов уже два десятилетия не появляются на экранах. Сестры построили успешную карьеру в мире моды и научились мастерски избегать внимания публики. Что сегодня известно об жизни сестер Олсен.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Фото из открытых источников

Мэри-Кейт и Эшли начали актерскую карьеру младенцами. Они появились в сериале "Полный дом" еще до того, как им исполнился один год. Впоследствии они снимались в других фильмах и сериалах. Успех сестер Олсен был феноменальным, ведь близнецы стали иконами для подростков и получили награды, в частности Young Artist Awards и Kids' Choice Awards.

Однако после выхода фильма "Мгновения Нью-Йорка" в 2004 году сестры Олсен окончательно завершили актерскую карьеру. Звездные близнецы сознательно покинули Голливуд и сосредоточились на создании собственного бренда одежды.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2004 году. Фото: Ronald Asadorian / Splash News / East News

В 2006 году Мэри-Кейт и Эшли основали модный дом The Row, быстро завоевавший уважение в индустрии. Сегодня их бренд считается одним из самых престижных в мире люксовой моды. Сестры Олсен намеренно отошли от публичной жизни. Они редко дают интервью и предпочитают, чтобы их работы говорили вместо них.

Мэри-Кейт Олсен в 2015 году вышла замуж за банкира Оливье Саркози, который является сводным братом бывшего президента Франции Николя Саркози. Свадьба состоялась в атмосфере полной тайны, с участием всего около 50 гостей.

Сестры-близнецы Олсен в 2010 году. Фото: James Higgins / Splash News / East News

Эшли Олсен в 2022 году также тайно вышла замуж. Ее избранником стал художник Луи Айснер, с которым она встречалась с 2017 года. У пары родился сын, которого они назвали Отто.

13 июня 2025 года сестрам Олсен исполнилось 39 лет. Из очаровательных детей-звезд они выросли в прекрасных женщин. Мэри-Кейт и Эшли Олсен сохранили свою красоту, однако с годами черты лица сестер стали более индивидуальны и сегодня их гораздо легче распознать, чем в детстве.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2022 году. Фото: Associated Press

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что младшая сестра близнецов Олсен Элизабет Олсен стала самой популярной актрисой 2021 года.

Также "Комментарии" писали о том, как изменились актеры, которые были детьми в культовых фильмах.