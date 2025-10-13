Месть за громкие заявления: в РФ "взялись" за детей Пугачевой

Рубрики
Лиля Воробьева
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-агрессора РФ Виталий Бородин высказался о возможном лишении российского гражданства детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, открыто осуждающих войну России против Украины.
Алла Пугачева и его дети (фото из открытых источников)
На своей странице в соцсетях Бородин заявил, что наследники Пугачевой могут не подтвердить гражданство.
Бородин также обратился к своим подписчикам с вопросом об этой ситуации.
"Стоит ли вообще подтверждать российское гражданство детям Пугачевой и Галкина? Сердце подсказывает, что дети ни в чем не должны. Но что думаете вы? Ваше мнение — ценный вклад в эту непростую дискуссию", — написал путинист.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему. Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.