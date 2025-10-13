Месть за громкие заявления: в РФ "взялись" за детей Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-агрессора РФ Виталий Бородин высказался о возможном лишении российского гражданства детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, открыто осуждающих войну России против Украины.

Алла Пугачева и его дети (фото из открытых источников)

На своей странице в соцсетях Бородин заявил, что наследники Пугачевой могут не подтвердить гражданство.

"12-летние близнецы Елизавета и Гарри могут остаться без российских паспортов. В их свидетельствах о рождении отсутствуют отметки о гражданстве РФ, ставшие обязательными после переезда семьи в Израиль. Теперь для подтверждения гражданства детей Аллы Пугачевой и Максиму Галкину необходимо обратиться либо в МВД в России," — сообщили в МВД. СМИ.

Бородин также обратился к своим подписчикам с вопросом об этой ситуации.

"Стоит ли вообще подтверждать российское гражданство детям Пугачевой и Галкина? Сердце подсказывает, что дети ни в чем не должны. Но что думаете вы? Ваше мнение — ценный вклад в эту непростую дискуссию", — написал путинист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему. Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.

"Я долго размышляла. Ведь Путин не глупый мужчина, я его знала лично. Я не просто поддерживала его, я отдавала за него свой голос. Я была настолько поражена, что даже агитировала. Казалось: "Ну вот, наконец!". Он произносил потрясающие слова. Даже по поводу Украины. думала: "Вот какой человек". И теперь, конечно, для меня это шок", – рассказала Пугачева в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.