Помста за гучні заяви: у РФ "взялися" за дітей Пугачової

Голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією країни-агресора РФ Віталій Бородін висловився щодо можливого позбавлення російського громадянства дітей Алли Пугачової та Максима Галкіна, які відкрито засуджують війну Росії проти України.

Алла Пугачова та її діти (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці у соцмережах Бородін заявив, що спадкоємцям Пугачової можуть не підтвердити громадянство.

"12-річні двійнята Єлизавета і Гаррі можуть залишитися без російських паспортів. У їхніх свідоцтвах про народження відсутні позначки про громадянство РФ, які стали обов’язковими після переїзду сім’ї до Ізраїлю. Тепер для підтвердження громадянства дітей Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну необхідно звернутися або до МВС у Росії, або до консульства РФ за кордоном", — повідомили російські ЗМІ.

Бородін також звернувся до своїх підписників із запитанням щодо цієї ситуації.

"Чи варто взагалі підтверджувати російське громадянство дітям Пугачової і Галкіна? Серце підказує, що діти ні в чому не винні. Але що думаєте ви? Ваша думка — цінний внесок у цю непросту дискусію", — написав путініст.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова розповіла, що думає про Путіна і публічно звернулася до нього. Російська естрадна зірка Алла Пугачова зізналася, що раніше була прихильницею кремлівського диктатора Володимира Путіна, підтримувала його на виборах і навіть займалася агітацією.

"Я довго розмірковувала. Адже Путін не дурний чоловік, я його знала особисто. Я не просто підтримувала його, я віддавала за нього свій голос. Я була настільки вражена, що навіть агітувала. Здавалося: "Ну ось, нарешті!". Він виголошував приголомшливі слова. Навіть стосовно України. Усе, що я сама думала, він озвучував. Для мене це був справжній кумир. Я думала: "Ось яка людина". І тепер, звичайно, для мене це шок", – розповіла Пугачова в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій на YouTube.