Помста за гучні заяви: у РФ "взялися" за дітей Пугачової

Лиля Воробьева
Голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією країни-агресора РФ Віталій Бородін висловився щодо можливого позбавлення російського громадянства дітей Алли Пугачової та Максима Галкіна, які відкрито засуджують війну Росії проти України.
Алла Пугачова та її діти (фото з відкритих джерел)
На своїй сторінці у соцмережах Бородін заявив, що спадкоємцям Пугачової можуть не підтвердити громадянство.
Бородін також звернувся до своїх підписників із запитанням щодо цієї ситуації.
"Чи варто взагалі підтверджувати російське громадянство дітям Пугачової і Галкіна? Серце підказує, що діти ні в чому не винні. Але що думаєте ви? Ваша думка — цінний внесок у цю непросту дискусію", — написав путініст.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова розповіла, що думає про Путіна і публічно звернулася до нього. Російська естрадна зірка Алла Пугачова зізналася, що раніше була прихильницею кремлівського диктатора Володимира Путіна, підтримувала його на виборах і навіть займалася агітацією.