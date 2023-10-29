Мэттью Перри перед смертью опубликовал свое последнее фото: что написала звезда сериала "Друзья"

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Slava Kot
Американский актер Мэттью Перри, снискавший славу благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", 28 октября около 16 часов дня нашли мертвым в собственном доме в джакузи. Несмотря на прошлые проблемы с наркотиками, полиция не обнаружила наркотические средства и следы преступления.
Актер Мэтью Перри. Фото из открытых источников
Детективы департамента полиции Лос-Анджелеса, занимающиеся убийствами и ограблениями, не называют причину смерти актера, годами боровшегося с серьезными проблемами. Мэттью Перри долгое время был зависим от алкоголя и наркотиков. Как он сам признался, актер практически ничего не помнит со съемок трех сезонов сериала "Друзья".
За неделю до смерти Мэттью Перри опубликовал в Instagram фотографию, на которой он сидит джакузи. Снимок сделан ночью, на нем актер в наушниках на фоне освещенного города. Именно это фото стало последним опубликованным фото Мэттью Перри в интернете.
Мэттью Перри был наиболее известен своей ролью саркастического персонажа Чендлера Бинга в сериале "Друзья". За свою длинную карьеру комедийного актера он снялся в фильмах
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда сериала "Друзья" рассказала о своей самой большой ошибке.
Также "Комментарии" писали о фильмах, разрушивших актерам карьеру в кино.
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