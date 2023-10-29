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Мэттью Перри перед смертью опубликовал свое последнее фото: что написала звезда сериала "Друзья"

Актер Мэттью Перри поделился своим фото в социальных сетях. Оно оказалось последним изображением, которое он публиковал.

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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Американский актер Мэттью Перри, снискавший славу благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", 28 октября около 16 часов дня нашли мертвым в собственном доме в джакузи. Несмотря на прошлые проблемы с наркотиками, полиция не обнаружила наркотические средства и следы преступления.

Мэттью Перри перед смертью опубликовал свое последнее фото: что написала звезда сериала "Друзья"

Актер Мэтью Перри. Фото из открытых источников

Детективы департамента полиции Лос-Анджелеса, занимающиеся убийствами и ограблениями, не называют причину смерти актера, годами боровшегося с серьезными проблемами. Мэттью Перри долгое время был зависим от алкоголя и наркотиков. Как он сам признался, актер практически ничего не помнит со съемок трех сезонов сериала "Друзья".


За неделю до смерти Мэттью Перри опубликовал в Instagram фотографию, на которой он сидит джакузи. Снимок сделан ночью, на нем актер в наушниках на фоне освещенного города. Именно это фото стало последним опубликованным фото Мэттью Перри в интернете.

"Ох, теплая вода кружит вокруг, это заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман", — подписал фотографию Мэттью Перри.

Под этим постом сотни тысяч людей выражают благодарность Мэттью Перри и слова соболезнования из-за смерти актера: "Спасибо за улыбки, которые вы дарили, когда мы в этом нуждались", "Мы все сегодня потеряли Друга", "Спасибо за смех...","Смотреть "Друзья" уже никогда не выйдет так, как раньше".

Мэттью Перри был наиболее известен своей ролью саркастического персонажа Чендлера Бинга в сериале "Друзья". За свою длинную карьеру комедийного актера он снялся в фильмах "17 снова", "Девять ярдов", "Десять ярдов" и других проектах. Недавно его можно было увидеть в специальном эпизоде "Друзья: Воссоединение". Где актеры популярного сериала встретились спустя многие годы после закрытия шоу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда сериала "Друзья" рассказала о своей самой большой ошибке.

Также "Комментарии" писали о фильмах, разрушивших актерам карьеру в кино.



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Источник: https://www.instagram.com/mattyperry4
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