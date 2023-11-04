Мэттью Перри провели в последний путь

Американский актер Мэттью Перри из популярного ситкома "Друзья" был похоронен на кладбище в Лос-Анджелесе. Как сообщают "Комментарии", по информации американских СМИ, на скромных закрытых похоронах присутствовали родные актера и его коллеги по знаменитому сериалу.

Мэттью Перри

54-летний Перри был известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который выходил с 1994-го по 2004 год. Неделю назад актер был найден мертвым у себя дома.

Служба прошла в Мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе, рядом со студией Warner Bros.. Церемония длилась около двух часов. На ней присутствовали мать, отец и отчим Перри, а также актеры из сериала "Друзья": Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу. Всего попрощаться с Перри пришли два десятка человек. Все они были одеты, согласно этикету, в черное.

Мемориальный парк Форест-Лоун — кладбище на Голливудских холмах, которое стало местом последнего пристанища многих знаменитостей. Там похоронены Майкл Джексон и Элизабет Тейлор.

Причина смерти Перри пока не известна. Первоначальная патологоанатомическая экспертиза не дала ясных ответов, а результаты токсикологических тестов еще не опубликованы. Автор образа "Чендлера" всю свою взрослую жизнь боролся с алкоголизмом и наркозависимостью и другими серьезными расстройствами здоровья. Но за год до смерти он опубликовал мемуары, в которых утверждал, что уже около 18 месяцев трезв.

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