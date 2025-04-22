Михаил Поплавский – 32 года ректорства: эпоха реформ и новаторства

Профессорско-преподавательский состав и студенческий актив Университета культуры поздравили ректора с праздником: 21 апреля 1993 он возглавил Киевский государственный институт культуры.

Михаил Поплавский

Приятный подарок Михаилу Поплавскому сделали студенты – презентовали фильм "Будь режиссером своей жизни!", в котором из-за его мнений из архивных интервью за 10 минут запечатлели 30 лет ректорства.

В видеодайджесте, который Михаил Поплавский разместил на своей странице в Инстаграмме, представлены высказывания, прошедшие испытание временем с 1995 по 2025 год.





"Мы с командой совершили большой рывок для создания Университета будущего. Мечтаю, чтобы молодежь училась в украинских университетах! ЭТО МОЙ УКРАИНСКИЙ ПУТЬ И МОЙ САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ! Мнения, прошедшие испытание временем с 1995 по 2025 год. Они помогают взглянуть на жизнь по-другому, с учетом вызовов времени и реальностей. Верьте в себя! Атакуйте жизнь! Реализуй свои творческие здоровые амбиции! Будьте лидерами и режиссерами своей жизни! Держим вместе украинскую волну".

Некоторые из высказываний стали судьбоносными для Михаила Поплавского и характеризуют его как топ-менеджера, визионера, новатора с неординарным стратегическим мышлением, радикальным реформаторским видением развития образования и культуры Украины.

Первые десять лет ректорства Михаила Поплавского отмечены стремительным развитием университета, структурной реорганизацией, началом радикальных реформ в системе подготовки специалистов для социокультурной сферы.

Ректором была разработана "Концепция перспективного развития университета", согласно которой были открыты новые конкурентоспособные и перспективные специальности, сформирован элитный научно-педагогический состав, модернизирован учебный процесс. Михаил Поплавский стал инициатором разработки аналитической модели "ВУЗов XXI в." – одного из первых экспериментальных проектов высшей школы. И уже в 1999 году Киевскому государственному университету культуры и искусства был предоставлен статус Национального.

Становление и развитие университета стало делом жизни Михаила Поплавского, постоянно старающегося опережать время.

Мнения Михаила Поплавского, собранные за 30 лет, актуальны и сегодня. Среди них:

"Культура – это большая политика. Без культуры нет нации и без культуры нет государства" (1996 год).

"Жизнь – это большое шоу, режиссером которого является человек. Не нужно думать, что судьба где-то улыбнется, кто-то там что-нибудь поможет. Сегодня судьба каждого – в его руках, и человек должен за свою жизнь сражаться. Ставить какую-то цель, хоть и трудно, но идти к ней. Быть настойчивым в ее достижении" (2001).

"Каждый из нас строитель нашей страны, и каждая личность измеряется конкретными проектами. Нужно задавать вопросы: что ты сделал для Украины, а не что Украина для меня сделала? Это мы должны для Украины. И когда мы эти "кирпичики" вместе составим – будет сильная, независимая, красивая, свободная Украина" (2010 год).