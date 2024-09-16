Михаил Поплавский впервые откровенно рассказал о личном и раскрыл секрет успеха



















Михаил Поплавский о ключевых этапах жизни

Михаил Поплавский, ректор КНУКиМ, возглавляющий университет уже более 30 лет, в интервью Григорию Решетнику на YouTube открыл занавес своей личной жизни, рассказал о пути к успеху и создании бренда университета. Поплавский отвечал на острые вопросы ведущего, что позволило заглянуть в его жизненную философию, видение будущего и вклад в развитие украинской культуры.





Родившись в селе Мечиславка в Кировоградской области, Поплавский с детства мечтал об успехе. После обучения в ПТУ №25 в Горловке по специальности "машинист электровоза в шахте" он всегда поддерживал безупречный внешний вид, считая его одним из шагов на пути к успеху.

"Что такое бурсаки? Бушлат синий, кирзовые сапоги, роба. Но я всегда следил за внешним видом: был наглажен, аккуратен, причесан. – это магия, которая открывает путь к мечте", – говорит Поплавский.

После службы в армии он поступил в Киевский государственный институт культуры, который окончил с отличием.





В 1975 году 25-летний Поплавский стал студентом первого курса института культуры, а в 1993 году возглавил его, став самым молодым ректором в Украине. Развивая университет, он применял нестандартные и эпатажные решения. Проект "Поющий ректор" стал сенсацией, и благодаря ему Поплавский впервые вышел на сцену с песней "Юный орел", шокировавшим украинский шоу-бизнес.

"Очень тяжело было войти в образ "юного орла", а еще труднее – из него выйти", – признается ректор.





За свою творческую карьеру Поплавский выпустил более 50 клипов, более 200 песен и более 150 масштабных концертов, собиравших полные залы. Проект "Поющий ректор" выполнил свою миссию, привлекая внимание к университету и украинской песне.





В 1997 году он основал легендарный детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам", который стал единственным украинским национальным проектом для молодых талантов. Условием конкурса было исполнение песен на украинском языке вживую. Этот проект запустил детскую творческую индустрию Украины, которая стала фундаментом развития молодых исполнителей.





Поплавский также основал патриотический проект "Наша песня" в 2004 году, ставший площадкой для презентации новой украинской музыки. Проект со временем трансформировался в "Украинскую песню года", которая в этом году отметила 20-летний юбилей.





Поплавский представил "Украинскую песнюЦ всему миру, когда команда университета организовала беспрецедентный музыкальный телемарафон "Песня нас объединяет!" в 2012 году. Этот марафон вошел в Книгу рекордов Гиннеса, длившись 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.





Михаил Поплавский уже три десятилетия формирует имидж КНУКиМ. Сейчас университет располагает восемью факультетами, оснащенными новейшим оборудованием, что предоставляет студентам уникальные возможности для реализации творческих идей.

"Традиционно я лично встречаюсь со студентами. В сентябре проведу мастерклассы для первокурсников. Я всегда говорю студентам, что карьера и счастливое будущее зависит только от них. Чтобы добиться успеха, нужно грести с первого курса. А мы предоставляем студентам возможности и инструменты, формируем творческую атмосферу для реализации их творческих, здоровых амбиций", – говорит в интервью Михаил Михайлович.





Поплавский признается, что чувствует себя счастливым, занимаясь своим делом развитием университета культуры и искусств. Он активно помогает ВСУ и мечтает о мире в Украине, видя ее европейской и богатой страной.





В настоящее время ректор работает над новыми проектами, включая масштабное шоу "Украина вперед!" и благотворительный тур по Америке и Европе.

"Сейчас в наших условиях проснуться утром живым уже счастье. Я счастливый человек, счастливый ректор, счастливый отец. Недавно снова стал дедушкой, имею трех внуков и горжусь, что род Поплавских, который я исследовал до восьмого поколения, продолжается", – говорит Михаил. Михайлович.



