Мир кино потерял огромный талант: известный французский актер погиб в результате несчастного случая

Французский актер Гаспар Ульель, известнейший по роли Ганнибала Лектера в фильме "Ганнибал: Восстание", скончался в возрасте 37 лет после несчастного случая на лыжах на юго-востоке Франции. Об этом сообщает CNN.

Гаспар Ульель - фото из открытых источников

"Гаспар Ульель вырос из кино, а кино выросло с ним. Они безумно любили друг друга. С тяжелым сердцем мы пересматриваем его самые красивые выступления и ловим его неповторимый взгляд. Мы потеряли французского актера", — написал в среду, 19 января, премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Авария произошла во вторник в 16:00 по местному времени (10:00 по восточному времени) на горнолыжном курорте Ла-Розьер в альпийском департаменте Савойя, говорится в заявлении прокуратуры Альбервиля.

После того как Ульель покинул вершину лыжной трассы, он столкнулся с другим лыжником, и оба упали на землю, говорится в сообщении. Другой лыжник не получил травмы.

Согласно сообщению, когда бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, Уллиэль неподвижно лежал в снегу без сознания.

Его доставили на самолете в соседний госпитальный центр университета Гренобля, где 19 января днем объявили о его смерти.

Начато судебное расследование со следователями полиции безопасности Альп.

Ульель получил признание за роль французского модельера Ива Сен-Лорана в биографическом фильме 2014 года "Сен-Лоран". Он получил Сезар за лучшую мужскую роль, французский эквивалент Оскара, в фильме Ксавье Долана "Это только конец света".

Его следующее появление на экране должно состояться в сериале Marvel Disney+ "Лунный рыцарь", релиз которого запланирован на март 2022 года.

Французский актер Жан Дюжарден опубликовал в Instagram изображение Ульеля с подписью, которая читалась просто "Гаспар" вместе с эмодзи с черным сердцем.

А министр культуры Франции Розалин Башелот назвала Ульеля "исключительным актером" в твите, опубликованном в среду, 19 января.

"Сегодня мир кинематографа потерял огромный талант", — писал Башелот.

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