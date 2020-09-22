Мишель Андраде показала, как выглядит без макияжа

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Светлана Шкурупий
Популярная 23-летняя певица Мишель Андраде активно пользуется социальными сетями и радует поклонников яркими фотографиями. На этот раз знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала селфи, продемонстрировав свое лицо без грамма косметики.
Мишель Андраде | instagram.com/mishvirmish
Подопечная Потапа позирует в одном махровом халате лимонного цвета, собрав волосы в пучок. Мишель решила продемонстрировать подписчикам естественную красоту, поэтому сфотографировалась без макияжа. Также певица заинтриговала фанатов новинкой, над которой она и ее команда долго трудились. Мишель пообещала скорое все показать и отметила, что это будет "Пушка".
Поклонники знаменитости не скупились на лайки и комментарии. Многие отметили, что артистка без макияжа выглядит очень красиво: "Что это за ребенок, такой милый?", "Идеальность ваше второе имя", "Какая красивая", - написали поклонники звезды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская модель Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа. Знаменитость продемонстрировала свое лицо "до" и "после" использования косметики ее собственного бренда.
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