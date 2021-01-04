Мишина и Эллерт рассказали, как скрывали отношения после завершения проекта

Героиня романтического шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию проекта. Этим пара поделилась в телепрограмме "Светская жизнь".

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

От съемок "Холостячки" до его трансляции по ТБ прошло длительное время, и по условиям контракта пара не могла распространять информацию о своих отношениях. По словам актрисы, первое время после окончания "Холостячки" оказалось для пары самым тяжелым. Мишина рассказала, что им с Эллертом приходилось ходить в разные магазины и заходить в подъезд по очереди, ведь спустя три дня после завершения съемок пара начала проживать совместно.

"Это был очень сложный период, когда: "Да, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты". И мы привыкли. Мы даже сейчас можем идти — я чуть дальше от него, он начинает кричать: "Почему ты так далеко?"", — поделилась актриса.

Влюбленные также рассказали, что быт не смог "убить" романтику в отношениях, а их опасения по этому поводу оказались напрасными. Из-за плотного рабочего графика, паре еще не удалось прочувствовать "прелести" совместного проживания.

"Мы так устали, что мы очень ждали "грязную посуду, носки". Свой такой дом, чтобы никого не было рядом, никаких других мужчин. Очень много времени я уделяю сейчас своей работе. После "Холостячки" я сразу зашла в другой проект, где-то через три-четыре дня. У нас такого прям быта ни было еще", — рассказала Ксения Мишина.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что Ксения Мишина и Александр Эллерт спровоцировали бурное обсуждение в Сети, после того, как после того, как возлюбленный актрисы озадачил подписчиков фотографией с якобы беременной Ксенией.













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