Мишина и Эллерт рассказали, как скрывали отношения после завершения проекта

Язык
Coinspot 04.01.2021
BTC/USD
29586.38
ETH/USD
918.60
LTC/USD
143.62
НБУ 04.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
34.97
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Героиня романтического шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию проекта. Этим пара поделилась в телепрограмме "Светская жизнь".
Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников
От съемок "Холостячки" до его трансляции по ТБ прошло длительное время, и по условиям контракта пара не могла распространять информацию о своих отношениях. По словам актрисы, первое время после окончания "Холостячки" оказалось для пары самым тяжелым. Мишина рассказала, что им с Эллертом приходилось ходить в разные магазины и заходить в подъезд по очереди, ведь спустя три дня после завершения съемок пара начала проживать совместно.
Влюбленные также рассказали, что быт не смог "убить" романтику в отношениях, а их опасения по этому поводу оказались напрасными. Из-за плотного рабочего графика, паре еще не удалось прочувствовать "прелести" совместного проживания.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что Ксения Мишина и Александр Эллерт спровоцировали бурное обсуждение в Сети, после того, как после того, как возлюбленный актрисы озадачил подписчиков фотографией с якобы беременной Ксенией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости