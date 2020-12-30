Беременна ли: Мишина со своим избранником спровоцировали бурное обсуждение в Сети

Недавно подошло к концу самое романтическое шоу "Холостячка", и актриса Ксения Мишина сделала свой выбор в пользу сценариста Александра Эллерта. Паре удалось сохранить отношения и после проекта, с тех пор, как выключили камеры, они не расставались и сейчас живут вместе и очень счастливы.

ФОТО: Из открытых источников

В Сети не утихают обсуждения личной жизни Ксении и Александра, а особенно после того, как Эллерт озадачил подписчиков фотографией с якобы беременной возлюбленной Мишиной. Сценарист опубликовал Instagram-story, где на фото он целует Ксению Мишину в слегка округливший живот. А фотографию Эллерт подписал так "На пост шоу забыли кое-что рассказать".





Эта фотография вызвала настоящую бурю обсуждений как среди поклонников, так и в средствах массовой информации. Однако, на следующий день Александр Эллерт признался, что снимок был неудачной шуткой.

"Все стоп. Стоп. Хватит! Извините. Просто неудачная шутка. Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше, и буду ли я любить ее с таким животом. Ну конечно буду!", — сказал сценарист.





Напомним, что ранее Ксения Мишина рассказывала, нашла ли она общий язык с дочерью Александра Эллерта Элей. Ксения призналась, что их с Александром дети подружились, и они стараются чаще проводить время вместе. Недавно они весело провели время в аквапарке. Мишина выразила надежду, что в ближайшее время они с Элей сблизятся еще больше, ведь она хочет стать для нее подругой.

Издание "Комментарии" сообщали, как Ксении Мишиной удалось сбросить 30 килограммов. По словам Мишиной, она не всегда могла похвастаться стройностью, ведь за время беременности актриса набрала десятки килограммов лишнего веса, от которых было очень сложно избавиться.





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