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Мисс Украина 2020 открыла секрет похудения

Модель Елизавета Ястремская уверена, что самая эффективная диета — это счастье

сегодня, 01:40
Автор:

Ольга Чародий

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2021", 27-летняя Елизавета Ястремская рассказала, как похудела на 20 кг без диет.

Мисс Украина 2020 открыла секрет похудения

Елизавета Ястремская (фото из открытых источников)

По словам красавицы, ей удалось похудеть на 20 кг благодаря влюбленности. Елизавета Ястремская призналась, что страдала и из-за недостатка массы тела, и от ее избытка. По словам модели, в подростковом возрасте она съедала батон пред сном, чтобы набрать вес. За три года она набрала 73 кг, и пришлось бороться с лишним весом Ястремская рассказала, что справится с ожирением ей помогли диеты и спорт, однако окончательно прийти в норму помогла влюбленность.

"Все началось тогда, когда я влюбилась. Я влюбилась так, что гормоны скакали "от эндорфинов к адреналину". За год этой влюбленности я похудела с 73 килограммов до 53" — призналась Мисс Украина.

По словам модели, ощущение счастья — лучшая профилактика переедания, поскольку позитивные эмоции притупляют чувство голода.

Напомним, в Москве задержали известную модель Playboy Кристину Козину. Накануне девушка поссорилась с подругой, с которой вместе отдыхала, а потом устроила резню.На момент происшествия девушка находилась вместе с подругой в одной столичной квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки.

Вскоре между ними произошла ссора, которая впоследствии переросла в серьезный конфликт. Девушки были обижены друг на друга и не знали меры в обвинениях. Кристина Козина не выдержала и схватилась за нож, выкрикивая угрозы об убийстве. В результате подруга Козиной получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезанные пальцы.




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Источник: https://www.instagram.com/__lizaelza__/?utm_source=ig_embed
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