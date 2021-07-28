«Мисс Украина Вселенная» беременна первенцем (ФОТО)

Известная модель, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота объявила о том, что скоро станет мамой.

Анастасия Суббота / Фото: @anastasiiasubbotaofficial

На своей странице в Instagram украинская красавица опубликовала пикантную фотографию, продемонстрировав свой округлившийся животик. Анастасия позировала в одних стрингах и джинсовой куртке, а обнаженную грудь прикрыла рукой. На каком месяце "Мисс Украина Вселенная 2019" пока неизвестно, как и то, кого она ждет — мальчика или девочку.

Будущая мама отметила, что сейчас в ее жизни один из самых замечательных и прекрасных периодов, ведь в ней растет новая жизнь.

"Поздравляю! Желаю всего самого лучшего", "Мои поздравления, будьте здоровы", "Поздравляю, будь самой счастливой", "Шикарная мамочка", "Красотка, какие хорошие новости" — пишут в комментариях друзья и фолловеры знаменитости.

К слову, о личной жизни "Мисс Украина Вселенная 2019" известно мало, поскольку девушка предпочитает держать все в секрете. Пока неизвестно, с кем у модели были отношения и кто является отцом ее первенца.





Отметим, что Анастасия Суббота родом из Запорожья, она по специальности вебдизайнер, но много лет работает в модельном бизнесе. В 2019 году девушка стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная".

Напомним, что в Майами (США) выбрали новую "Мисс Вселенная-2021", ею стала 26-летняя красотка Андреа Меза из Мексики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летняя Каталуна Энрикес стала первой трансгендерной девушкой, которая одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Невада". Девушке удалось обойти 21 конкурсантку и сейчас она готовится к следующему этапу — конкурсу красоты "Мисс США 2021".

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