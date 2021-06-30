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Девушка-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США (ФОТО)

На конкурсе красоты «Мисс Невада» впервые в истории победила девушка-трансгендер: как она выглядит

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

27-летняя Каталуна Энрикес стала первой трансгендерной девушкой, которая одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Невада".

Девушка-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в США (ФОТО)

Каталуна Энрикес / Фото: mskataluna

Издание Daily Mail сообщает, что девушке удалось обойти 21 конкурсантку и сейчас она готовится к следующему этапу — конкурсу красоты "Мисс США 2021", который состоится в Оклахоме. Если Каталуна удастся одержать победу и там, то она отправится на международный конкурс "Мисс Вселенная" в этом году и станет второй девушкой-трансгендером в истории мероприятия.

Известно, что победительница "Мисс Невада" неоднократно принимала участие в конкурсах красоты, где были и другие девушки-трансгендеры, и во многих Каталуна занимала призовые места. 

Девушка отметила, что очень счастлива и поблагодарила своих друзей и ЛБГТ-сообщество за поддержку, отметив, что это их общая победа. Также 27-летняя "Мисс Невада" призналась, что ее задевают оскорбления и обвинения в том, что она "грешна", поскольку она человек со своей жизненной историей и проблемами.

"Мы думаем, что участие в конкурсах — это для женщин, которые стройные и красивые, но я — не просто тело. Я тоже человек, который испытывает проблемы с психическим здоровьем, я борец; я выросла в бедности, мне пришлось прокладывать свой собственный путь. У многих женщин такие же истории, и я думаю, что мы должны подчеркивать именно это, а не фокусироваться исключительно на красоте", — сказала Каталуна Энрикес.

Отметим, что победительница конкурса родилась мальчиком на Филиппинах, но вскоре вместе с семьей переехала в США. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 29-летняя американская модель и победительница конкурса "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калп похвасталась фигурой в купальнике.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9737243/Filipino-American-transgender-woman-crowned-Miss-Nevada.html
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