Мистер биг из сериала «Секс в большом городе впервые рассказал о дружбе с Сарой Джессикой Паркер

Американский актер Крис Нот впервые подробно рассказал, по какой причине прекратил общение с Сарой Джессикой Паркер, с которой на протяжении многих лет снимался в сериале "Секс в большом городе".

Крис Нот (фото из открытых источников)

Напомним, в 2021 году несколько женщин публично обвинили актера, сыгравшего в культовом шоу роль Мистера Бига в сексуальном насилии. Сам Нот категорически отверг все упреки, подчеркнув, что "никогда не переходил и не перейдет этот предел", а рассказы женщин назвал вымышленными.

Вскоре после появления этих обвинений Сара Джессика Паркер вместе с Синтией Никсон и Кристин Дэвис, также выполнявших главные роли в сериале, обнародовали совместное заявление. В ней актрисы выразили поддержку женщинам, которые отважились заговорить о своем травматическом опыте.

В интервью Кари Майер Робинсон, отрывок из которого цитирует People, Крис Нот подтвердил, что его дружба с Паркером фактически завершилась. По словам актера, заявление коллег стало для него "болезненным" и "повлиявшим на все".

"Заявление, которое они обнародовали, было не что иное, как управление брендом, на самом деле — я не знаю, это было грустно, это было разочаровало, это было неожиданно. Потому что нужно было позвонить мне и услышать мою сторону. Вы знаете меня много лет, и мы работали вместе много лет", – сказал он.

Актер также отметил, что реакция звезд на скандал была "более голливудской, чем сам Голливуд". В то же время он подчеркнул, что из-за многолетнего знакомства ожидал по крайней мере звонка и желания выслушать его позицию.

"То, что достигнуто, – это хорошо. Ты знаешь, кто и где стоит, знаешь, кто твои настоящие друзья, а кто нет. Это важно знать. Я просто знаю, что если бы ситуация была наоборот, я бы так не поступил", — подытожил Нот.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома по американскому сериалу "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер была замечена папарацци, когда разносила в фирменных пакетах SJP Collection туфли своего бутика по домам своих постоянных клиенток. Несколько фото сама актриса опубликовала у себя в Инстаграмме. Известно, что она давно занимается обувным бизнесом в Нью-Йорке и любит туфли не меньше, чем ее популярная героиня-колумнист Кэрри Брэдшоу.