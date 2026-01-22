Містер біг із серіалу «Секс у великому місті вперше розповів про дружбу з Сарою Джесікою Паркер

Американський актор Кріс Нот уперше докладно розповів, із якої причини припинив спілкування з Сарою Джесікою Паркер, з якою протягом багатьох років знімався у серіалі "Секс у великому місті".

Кріс Нот (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, у 2021 році кілька жінок публічно звинуватили актора, який зіграв у культовому шоу роль Містера Біга, у сексуальному насильстві. Сам Нот категорично відкинув усі закиди, наголосивши, що "ніколи не переходив і не перейде цю межу", а розповіді жінок назвав вигаданими.

Невдовзі після появи цих звинувачень Сара Джессіка Паркер разом із Синтією Ніксон та Крістін Девіс, які також виконували головні ролі в серіалі, оприлюднили спільну заяву. У ній акторки висловили підтримку жінкам, які наважилися заговорити про свій травматичний досвід.

В інтерв’ю Карі Майєр Робінсон, уривок з якого цитує People, Кріс Нот підтвердив, що його дружба з Паркер фактично завершилася. За словами актора, заява колег стала для нього "болючою" і такою, що "вплинула на все".

"Заява, яку вони оприлюднили, була нічим іншим, як управлінням брендом, насправді — я не знаю, це було сумно, це було розчаровувало, це було несподівано. Тому що потрібно було зателефонувати мені і почути мою сторону. Ви знаєте мене багато років, і ми працювали разом багато років", — сказав він.

Актор також зауважив, що реакція зірок на скандал була "більш голлівудською, ніж сам Голлівуд". Водночас він наголосив, що через багаторічне знайомство очікував принаймні дзвінка та бажання вислухати його позицію.

"Те, що досягнуто, — це добре. Ти знаєш, хто і де стоїть, знаєш, хто твої справжні друзі, а хто ні. Це важливо знати. Я просто знаю, що якби ситуація була навпаки, я б так не вчинив", — підсумував Нот.

