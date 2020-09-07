Всегда мечтала о такой невестке: Ирина Билык рассказала о девушке своего сына

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Любовь Блажко
Популярная украинская артистка рассказала о личной жизни своего старшего сына в программе "Светская жизнь" на телеканале 1+1, передает издание lenta. В своем интервью Ирина Билык немного приоткрыла тайну, рассказав о девушке своего сына. Ее зовут Алиса Яновская и с Глебом они встречаются уже довольно длительное время. Певица поделилась, что всегда хотела иметь именно такую невестку. Она добавила, что хотела бы видеть будущую жену своего сына именно с таким цветом волос, с такой мушкой, и чтобы ее звали Алиса.
Также Ирина сказала, что если бы она снова выходила замуж, то обязательно пригласила бы на свадьбу такие музыкальные группы, как "ВВ", DZIDZIO и "ТИК". На что Алиса ей ответила, что ради "ВВ" можно и о свадьбе задуматься.
Всегда мечтала именно о такой невестке: Ирина Билык рассказала о девушке своего сына. Фото: sbu.
Исполнительница выразила свое мнение о том, что дети в состоянии сами решить, пора жениться или нет. Ведь они современные молодые люди, и сами знают, чего хотят от этой жизни, уверена артистка.
Известно, старший сын Глеб, которому уже исполнился 21 год, родился в браке с Андреем Оверчуком. А младший сын по имени Табриз появился в браке Ирины с российским режиссером и продюсером Асланом Ахмадовым.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Жизнь заставила дойти до этого дна": Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни.
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