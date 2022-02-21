Младше на 23 года: Илон Маск закрутил роман с молодой актрисой (ФОТО)

СМИ рассказали, что у основателя таких компаний, как Tesla и SpaceX Илона Маска появилась новая возлюбленная. Об этом пишет издание ТСН.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Известный миллиардер Илон Маск недолго пробыл в одиночестве после расставания с певицей Grimes. По информации британского издания Daily Mail, предприниматель закрутил новый роман.

Как передает издание, новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Пара была замечена на днях, когда выходила из частного самолета мультимиллиардера.





Фото: Наташа Бассет / Associated Press

Для справки: Наташа Бассет получила свою известность благодаря роли Бритни Спирс в биографической кинокартине о популярной певице.

В материале отмечается, что Бассет является первой девушкой, с которой средства массовой информации приписывают роман Маску, после расставания с Grimes.





Фото: Наташа Бассет / Associated Press

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Эктор из "МастерШеф" показал возлюбленную. Колумбийский ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал новый снимок со своей новой возлюбленной. Читайте об этом в нашем материале.

Читайте также о том, что эксперты рассказали, с помощью каких методов можно быстро и эффективно избавиться от стресса и нервного напряжения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писало том, что как правильно готовить вкусные котлеты, которые не нужно жарить. Фуд-блогер Alina FooDee поделилась рецептом вкусных и сочных котлет, для приготовления которых не нужна сковородка. Подробно об этом читайте в нашей статье.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!