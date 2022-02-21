logo

BTC/USD

38413.22

ETH/USD

2682.76

LTC/USD

111.75

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Младше на 23 года: Илон Маск закрутил роман с молодой актрисой (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Младше на 23 года: Илон Маск закрутил роман с молодой актрисой (ФОТО)

Наташа Бассет получила свою известность благодаря роли Бритни Спирс в биографической кинокартине о популярной певице

сегодня, 12:20
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

СМИ рассказали, что у основателя таких компаний, как Tesla и SpaceX Илона Маска появилась новая возлюбленная. Об этом пишет издание ТСН. 

Младше на 23 года: Илон Маск закрутил роман с молодой актрисой (ФОТО)

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Известный миллиардер Илон Маск недолго пробыл в одиночестве после расставания с певицей Grimes. По информации британского издания Daily Mail, предприниматель закрутил новый роман.

Как передает издание, новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Пара была замечена на днях, когда выходила из частного самолета мультимиллиардера. 

Младше на 23 года: Илон Маск закрутил роман с молодой актрисой (ФОТО) - фото 2

Фото: Наташа Бассет / Associated Press

Для справки: Наташа Бассет получила свою известность благодаря роли Бритни Спирс в биографической кинокартине о популярной певице. 

В материале отмечается, что Бассет является первой девушкой, с которой средства массовой информации приписывают роман Маску, после расставания с Grimes. 

Младше на 23 года: Илон Маск закрутил роман с молодой актрисой (ФОТО) - фото 3

Фото: Наташа Бассет / Associated Press

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Эктор из "МастерШеф" показал возлюбленнуюКолумбийский ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал новый снимок со своей новой возлюбленной. Читайте об этом в нашем материале. 

Читайте также о том, что эксперты рассказали, с помощью каких методов можно быстро и эффективно избавиться от стресса и нервного напряжения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писало том, что как правильно готовить вкусные котлеты, которые не нужно жарить. Фуд-блогер Alina FooDee поделилась рецептом вкусных и сочных котлет, для приготовления которых не нужна сковородка. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/ilon-mask-zakrutil-roman-s-mladshey-na-23-goda-aktrisoy-1982467.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!