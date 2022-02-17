"Ей есть 18": Эктор из "МастерШеф" показал возлюбленную (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
50-летний
ресторатор, судья популярного украинского кулинарного шоу "Мастер
шеф" Эктор Хименес-Браво не любит выставлять напоказ личную жизнь, но в
последнее время дразнит подписчиков фотографиями с возлюбленной, скрывая ее лицо.
Эктор Хименес-Браво (фото из открытых источников)
В честь Дня святого Валентина шеф-повар опубликовал на своей странице в Instagram новый снимок, на котором вместе со своей избранницей стоит в банных белых халатах, нежно обнимает ее сзади и целует в голову. А девушка, прикрыв свое лицо, делает кадр в зеркале.
"Уххх,
сердце не одиноко))", "Ей 18 есть?", "Любите друг друга и
будьте счастливы", "А сколько ей лет? Просто интересно", "Интересно кто же ваше сердце украл", "Красивая пара", "Эктор,
будьте счастливы", — написали фолловеры в комментариях.
И
пока Эктор продолжает интриговать, в сети уже рассекретили имя предполагаемой
девушки кулинара. Говорят, что ее зовут Алена Соир и она является
бренд-менеджером, занимается созданием "личных брендов под ключ".
Недавно на ее странице в Instagram
появился пост, где она рассказывает о проведении деловой встречи, в
рамках которой познакомила судью "Мастер шеф" Эктора Хименес-Браво с
экс-участником "Холостячки" и владельцем ресторана в столице Евгением
Ковтуненко.
Напомним,
что известный кулинар
колумбийского происхождения, судья реалити-шоу "МастерШеф" ЭкторХименес-Браво признался, что трижды думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег впервые показала своего избранника, опубликовав в социальной сети с
ним романтическое видео.
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