"Ей есть 18": Эктор из "МастерШеф" показал возлюбленную (ФОТО)

50-летний ресторатор, судья популярного украинского кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво не любит выставлять напоказ личную жизнь, но в последнее время дразнит подписчиков фотографиями с возлюбленной, скрывая ее лицо.

Эктор Хименес-Браво (фото из открытых источников)

В честь Дня святого Валентина шеф-повар опубликовал на своей странице в Instagram новый снимок, на котором вместе со своей избранницей стоит в банных белых халатах, нежно обнимает ее сзади и целует в голову. А девушка, прикрыв свое лицо, делает кадр в зеркале.





"Уххх, сердце не одиноко))", "Ей 18 есть?", "Любите друг друга и будьте счастливы", "А сколько ей лет? Просто интересно", "Интересно кто же ваше сердце украл", "Красивая пара", "Эктор, будьте счастливы", — написали фолловеры в комментариях.

И пока Эктор продолжает интриговать, в сети уже рассекретили имя предполагаемой девушки кулинара. Говорят, что ее зовут Алена Соир и она является бренд-менеджером, занимается созданием "личных брендов под ключ". Недавно на ее странице в Instagram появился пост, где она рассказывает о проведении деловой встречи, в рамках которой познакомила судью "Мастер шеф" Эктора Хименес-Браво с экс-участником "Холостячки" и владельцем ресторана в столице Евгением Ковтуненко.

Напомним, что известный кулинар колумбийского происхождения, судья реалити-шоу "МастерШеф" ЭкторХименес-Браво признался, что трижды думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег впервые показала своего избранника, опубликовав в социальной сети с ним романтическое видео.

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