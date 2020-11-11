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Главная Новости Звезды персона «Мне бы такого мачо!»: Слава Каминская показала своего любимого
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«Мне бы такого мачо!»: Слава Каминская показала своего любимого

"А любимый красив! Молчалив! Обаятелен! Ласков!", - прокомментировали фанаты, когда увидели нового ухажера

сегодня, 20:30
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская артистка наконец раскрыла подробности своей личной жизни. Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала милый снимок с котом, который демонстрирует, что у певицы отличное чувство юмора. 

«Мне бы такого мачо!»: Слава Каминская показала своего любимого

Слава Каминская. Фото: rbc.ua

Как видим, вместо ухажера девушка посадила рядом с собой домашнего любимца, который с радостью согласился скрасить одинокий вечер своей хозяйки. 

Поклонники сразу же оценили хорошее чувство юмора своего кумира, поэтому в комментариях написали, что лучшего компаньона для романтического свидания просто не найти.

"Хороший любимый! Главное, что никогда и слова плохого не скажет", — пишет lina__87___lv.

"Прям моя жизнь", — добавила yana_ayman.

"Мне бы такого мачо!", — прокомментировала taliafashions.

"Вы как всегда, юмор на высоте", — написала nataliachukhrii.

"А любимый красив! Молчалив! Обаятелен! Ласков! О чем ещё можно мечтать", — пишет aleksandramedianyk. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим. Певица поделилась, что на данный момент их отношения складываются очень хорошо, комфортно для них обоих. Она призналась, что у нее очень вспыльчивый характер и она могла часто обидеться без видимых на то причин. Но сейчас все складывается гораздо иначе – Слава уверена, что с опытом к женщине приходит мудрость и правильное понимание того, что происходит. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHdYCrqBokH/
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