«Мне бы такого мачо!»: Слава Каминская показала своего любимого

Популярная украинская артистка наконец раскрыла подробности своей личной жизни. Так, на своей странице в социальных сетях она опубликовала милый снимок с котом, который демонстрирует, что у певицы отличное чувство юмора.

Слава Каминская. Фото: rbc.ua

Как видим, вместо ухажера девушка посадила рядом с собой домашнего любимца, который с радостью согласился скрасить одинокий вечер своей хозяйки.

Поклонники сразу же оценили хорошее чувство юмора своего кумира, поэтому в комментариях написали, что лучшего компаньона для романтического свидания просто не найти.

"Хороший любимый! Главное, что никогда и слова плохого не скажет", — пишет lina__87___lv. "Прям моя жизнь", — добавила yana_ayman. "Мне бы такого мачо!", — прокомментировала taliafashions. "Вы как всегда, юмор на высоте", — написала nataliachukhrii. "А любимый красив! Молчалив! Обаятелен! Ласков! О чем ещё можно мечтать", — пишет aleksandramedianyk.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим. Певица поделилась, что на данный момент их отношения складываются очень хорошо, комфортно для них обоих. Она призналась, что у нее очень вспыльчивый характер и она могла часто обидеться без видимых на то причин. Но сейчас все складывается гораздо иначе – Слава уверена, что с опытом к женщине приходит мудрость и правильное понимание того, что происходит.

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