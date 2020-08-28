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"Развод - это не конец света": Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим

"Расставание нужно пережить, переплакать, перестрадать"

сегодня, 14:49
Автор:

Любовь Блажко

Популярная представительница украинского шоу-бизнеса подробно рассказала, как у нее складываются отношения с бывшим мужем. Об этом пишет издание clutch

Солистка группы "Неангелы" не стесняется открыто говорить на эту тему. Известно, что пара развелась в 2019 году.

"Развод - это не конец света": Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим

Слава Каминская. Фото: strana.

Певица делится, что на данный момент их отношения складываются очень хорошо, комфортно для них обоих. Она призналась, что имеет очень вспыльчивый характер и могла часто обидеться без видимых на то причин. Но сейчас все складывается гораздо иначе – Слава уверена, что с опытом к женщине приходит мудрость и правильное понимание того, что происходит. 

Также Каминская советует парам, которые находятся на грани развода, пропустить мнение окружающих, а лучше сесть и поговорить друг с другом. Она уверена в том, что если уж в жизни случился развод, то это отличный повод, чтобы переосмыслить многие вещи. 

"Расставание нужно пережить, переплакать, перестрадать - позвольте себе быть слабой какое-то время. Не отказывайтесь от помощи близких, не бойтесь показаться слишком уязвимой или открытой. Развод - это не конец света", - рассказывает артистка. 


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