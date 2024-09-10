Многодетная мать заявила о готовности пойти на фронт: как объяснила свое решение

Украинская телеведущая и многодетная мать Валентина Хамайко заявила, что планирует пойти на фронт, если война будет продолжаться до того времени, когда ее дети вырастут. В настоящее время муж Валентины бизнесмен Андрей Онистрат находится на фронте.



Телеведущая Валентина Хамайко. Фото из открытых источников

Во время интервью Алине Доротюк телеведущая Валентина Хамайко рассказала о возможности в будущем пойти на фронт, несмотря на то, что она воспитывает четырех детей – двух дочерей, старшей 15 лет, и двух сыновей, младшему из них 6 лет.

"Я понимаю, что у меня есть медицинское образование и когда мои дети вырастут и я буду чувствовать, что я там, если, не дай Бог, война будет продолжаться, я буду полезнее, то я буду там", – рассказала Хамайко.

Ведущая отметила, что хоть и не работает в медицинской сфере, однако считает, что все, кто обучался в медуниверситете и имел военную кафедру являются военнообязанными.

"Я стою на учете в этом онлайн, но в других нет, потому что пока не было такой четкой потребности", — пояснила телеведущая.

Валентина Хамайко также указывает, что война может в будущем затронуть ее детей, поэтому она пытается их воспитывать с любовью к стране, но с правом на свой выбор.

"Единственное, что я могу делать, это воспитывать их сознательными людьми. Вывозить? Нет. Я сама не уезжала и вывозить их не буду", – добавила многодетная мать.

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