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Многодетная мать заявила о готовности пойти на фронт: как объяснила свое решение

Телеведущая Валентина Хамайко в будущем может присоединиться к рядам ВСУ.

сегодня, 14:20
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Slava Kot

Украинская телеведущая и многодетная мать Валентина Хамайко заявила, что планирует пойти на фронт, если война будет продолжаться до того времени, когда ее дети вырастут. В настоящее время муж Валентины бизнесмен Андрей Онистрат находится на фронте.

Многодетная мать заявила о готовности пойти на фронт: как объяснила свое решение

Телеведущая Валентина Хамайко. Фото из открытых источников

Во время интервью Алине Доротюк телеведущая Валентина Хамайко рассказала о возможности в будущем пойти на фронт, несмотря на то, что она воспитывает четырех детей – двух дочерей, старшей 15 лет, и двух сыновей, младшему из них 6 лет.

"Я понимаю, что у меня есть медицинское образование и когда мои дети вырастут и я буду чувствовать, что я там, если, не дай Бог, война будет продолжаться, я буду полезнее, то я буду там", – рассказала Хамайко.

Ведущая отметила, что хоть и не работает в медицинской сфере, однако считает, что все, кто обучался в медуниверситете и имел военную кафедру являются военнообязанными.

"Я стою на учете в этом онлайн, но в других нет, потому что пока не было такой четкой потребности", — пояснила телеведущая.

Валентина Хамайко также указывает, что война может в будущем затронуть ее детей, поэтому она пытается их воспитывать с любовью к стране, но с правом на свой выбор.

"Единственное, что я могу делать, это воспитывать их сознательными людьми. Вывозить? Нет. Я сама не уезжала и вывозить их не буду", – добавила многодетная мать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский комик Владимир Жогло отреагировал на критику по поводу уклонения от мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что петиция об уменьшении мобилизационного возраста собрала необходимое количество подписей. Теперь ее рассмотрит президент.



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