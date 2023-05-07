Модель из Украины предала свою родину и набросилась на президента Зеленского

Экс-модель Наталья Бакай, которая в 1996 году была участницей престижного конкурса красоты "Мисс Мира", представляя Украину, сейчас проживает в Москве. Именно в российской столице она активно поддерживает кремлевскую пропаганду, обнародуя угрозы в социальных сетях даже украинскому президенту.

Наталья Бакай (фото из открытых источников)

Как информирует " Обозреватель ", недавно Наталья разместила на своей странице публикацию с фотографией Владимира Зеленского еще со времен его съемок в кино и подписала: "Беги, с*ка, беги!" За это блоггерша нарвалась на шквал критики от подписчиков, но она убеждена, что сделала все правильно.

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"Я — украинка, киевлянка, православная славянка... Поэтому мне за Украину больно! Зеленский уничтожил всю страну, уничтожил генофонд, предал веру, предал святую Лавру, ввел нацистов и бандеровцев в ранг закона... К*нченый наркоман. А вы этого не видите и ваши дети умирают за Америку и ее интересы. Проснитесь!" – заявляет экс-модель из Украины.





Еще Бакай, следуя пропагандистским методичкам, заявляет что "Россию победить невозможно".

"Вы что, настолько тупые, что не понимаете, что Россия могла еще в первый день пройтись катком, и все было бы окончено? Россия борется за себя и отстаивает свои права и свободы, а Америка втянула вас в войну и заканчивать ее не собирается". Все 30 лет они готовились к этому, с момента распада Советского Союза. Вы реально верите, что Украина победит? Только дурак может в это верить", — высказалась бывшая киевлянка.

К слову, Наталья Бакай, экс-участник конкурса красоты "Мисс Мира", жена первого главы НАК "Нафтогаз Украины". В "нулевых" делала карьеру модели, далее певческую карьеру. Но большой звездой не стала. Переехала в РФ, проживает на Рублевке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса "набросилась" с оскорблениями на президента Зеленского.