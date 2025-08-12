Модель OnlyFans Лину Бину нашли мертвой: что известно

24-летнюю американскую порноактрису и модель OnlyFans Лину Бину, известную в сети под псевдонимом Miss John Dough, нашли мертвой в собственном доме во Флориде. Пока причину смерти звезды фильмов для взрослых не называют, однако внимание привлекло ее последнее сообщение в соцсетях.

Умерла порноактриса Лина Бина. Фото из открытых источников

Смерть порноактрисы Лины Бины подтвердил офис судмедэксперта округа Полк, отметив, что женщина скончалась 5 августа в собственном доме. Точные обстоятельства и причина гибели пока не разглашаются.

Двоюродный брат актрисы Мигель Сантьяго обнародовал обращение, в котором сообщил о смерти Лины Бины.

"Это так трагично. Держите свою семью рядом, потому что ты не знаешь, когда в последний раз их увидишь или даже поговоришь с ними", — сказал брат порноактрисы.

Он поблагодарил фанатов Лины Бины за поддержку и молитвы, подчеркнув, насколько неожиданной стала потеря для всей семьи. По его словам, он "просто не может поверить, что ее нет" и назвал смерть 24-летней девушки "безумием".

За несколько дней до смерти Лина Бина опубликовала на платформе X загадочное сообщение.

"Извините, что я была такой отстраненной, во мне сейчас много дерьма", — говорилось в сообщении.

Лина Бина имела более 200 тысяч подписчиков в своих аккаунтах в Instagram и TikTok, активно работала на платформе OnlyFans и снималась в индустрии для взрослых.

Смерть Лины Бины произошла спустя всего несколько недель после гибели другой американской порнозвезды Кайли Пейдж, которую нашли мертвой в июне в возрасте 28 лет. По данным СМИ, причиной смерти Пейдж стала передозировка наркотиков.

