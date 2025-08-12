logo

BTC/USD

118991

ETH/USD

4312.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Модель OnlyFans Лину Бину нашли мертвой: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Модель OnlyFans Лину Бину нашли мертвой: что известно

Популярная звезда фильмов для взрослых Лина Бина скончалась в возрасте 24 лет.

12 августа 2025, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

24-летнюю американскую порноактрису и модель OnlyFans Лину Бину, известную в сети под псевдонимом Miss John Dough, нашли мертвой в собственном доме во Флориде. Пока причину смерти звезды фильмов для взрослых не называют, однако внимание привлекло ее последнее сообщение в соцсетях.

Модель OnlyFans Лину Бину нашли мертвой: что известно

Умерла порноактриса Лина Бина. Фото из открытых источников

Смерть порноактрисы Лины Бины подтвердил офис судмедэксперта округа Полк, отметив, что женщина скончалась 5 августа в собственном доме. Точные обстоятельства и причина гибели пока не разглашаются.

Двоюродный брат актрисы Мигель Сантьяго обнародовал обращение, в котором сообщил о смерти Лины Бины.

"Это так трагично. Держите свою семью рядом, потому что ты не знаешь, когда в последний раз их увидишь или даже поговоришь с ними", — сказал брат порноактрисы.

Он поблагодарил фанатов Лины Бины за поддержку и молитвы, подчеркнув, насколько неожиданной стала потеря для всей семьи. По его словам, он "просто не может поверить, что ее нет" и назвал смерть 24-летней девушки "безумием".

За несколько дней до смерти Лина Бина опубликовала на платформе X загадочное сообщение.

"Извините, что я была такой отстраненной, во мне сейчас много дерьма", — говорилось в сообщении.

Лина Бина имела более 200 тысяч подписчиков в своих аккаунтах в Instagram и TikTok, активно работала на платформе OnlyFans и снималась в индустрии для взрослых.

Смерть Лины Бины произошла спустя всего несколько недель после гибели другой американской порнозвезды Кайли Пейдж, которую нашли мертвой в июне в возрасте 28 лет. По данным СМИ, причиной смерти Пейдж стала передозировка наркотиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему так часто умирают актрисы фильмов для взрослых.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-14977669/lina-bina-adult-porn-star-dead-age.html
Теги:

Новости

Все новости