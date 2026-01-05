logo

Главная Новости Звезды персона Модель OnlyFans Мария Ковальчук после 10-месячной борьбы за жизнь повергла в сознание: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Модель OnlyFans Мария Ковальчук после 10-месячной борьбы за жизнь повергла в сознание: детали

Мария Ковальчук рассказала, что после пройденного курса лечение снова способна ходить

5 января 2026, 16:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, которую почти год назад жестоко избили в Дубае и оставили в опасном состоянии, теперь снова может ходить. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Модель OnlyFans Мария Ковальчук после 10-месячной борьбы за жизнь повергла в сознание: детали

Фото: из открытых источников

Мария прошла длительную реабилитацию в специализированном центре в Тронхейме, Норвегия. После месяцев пребывания в колесном кресле она смогла восстановить способность ходить и вернуть часть своей независимости. В настоящее время Ковальчук находится в Норвегии в статусе украинской беженки. Девушка откровенно рассказывает, что пережитая травма изменила ее жизнь и мировоззрение .

"Я возрождаюсь, учусь доверять и снова верить в себя", — отметила она.

Вместе с тем, Мария добавляет, что после того, как она и ее семья заговорили о нападении, получали угрозы.

"Долгое время я думала, как жить со шрамами и травмами, которые остались в ту ночь. Казалось, что жизнь уже никогда не будет прежней. Но со временем мое восприятие мира начало меняться", – поделилась она.

По словам модели, огромную роль в обновлении сыграли поддержка родных и близких друзей.

Напомним, что нападение на Марию Ковальчук произошло в начале марта 2025 года. Модель исчезла во время подготовки к вечеринке в Дубае, а позже ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии. Позже она рассказала об этом инциденте в интервью для Ксении Собчак, в частности, что во время встречи со знакомым в гостиничном номере над ней издевались.

В то же время, одна из участниц той вечеринки, 21-летняя Милена Долганова, предложила свою версию событий, утверждая, что все произошло не так, как описывает Мария. Эта противоречивость добавила внимание к делу и вызвала широкий резонанс в СМИ.

Как уже писали "Комментарии", украинская модель Мария Ковальчук, которая в марте 2025 года была обнаружена с тяжелыми травмами в Дубае, впервые появилась на публике. Она пережила жестокие издевательства.



