Модель OnlyFans Марія Ковальчук після 10-місячної боротьби за життя шокувала зізнанням: деталі

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку майже рік тому жорстоко побили в Дубаї та залишили в небезпечному стані, тепер знову може ходити. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Фото: з відкритих джерел

Марія пройшла тривалу реабілітацію у спеціалізованому центрі в Тронхеймі, Норвегія. Після місяців перебування у кріслі колісному вона змогла відновити здатність ходити та повернути частину своєї незалежності. Наразі Ковальчук перебуває у Норвегії в статусі української біженки. Дівчина відверто розповідає, що пережита травма змінила її життя і світогляд/

"Я відроджуюся, вчуся довіряти і знову вірити у себе", — зазначила вона.

Водночас Марія додає, що після того, як вона та її сім’я заговорили про напад, отримували погрози.

"Довгий час я думала, як жити зі шрамами і травмами, які залишилися від тієї ночі. Здавалося, що життя вже ніколи не буде колишнім. Але з часом моє сприйняття світу почало змінюватися", — поділилася вона.

За словами моделі, величезну роль у відновленні відіграли підтримка рідних і близьких друзів.

Нагадаємо, що напад на Марію Ковальчук стався на початку березня 2025 року. Модель зникла під час підготовки до вечірки у Дубаї, а пізніше її знайшли на узбіччі дороги у критичному стані. Пізніше вона розповіла про цей інцидент у інтерв’ю для Ксенії Собчак, зокрема, що під час зустрічі зі знайомим у готельному номері над нею знущалися.

Водночас одна з учасниць тієї вечірки, 21-річна Мілена Долганова, запропонувала свою версію подій, стверджуючи, що все сталося не так, як описує Марія. Ця суперечливість додала уваги до справи та викликала широкий резонанс у ЗМІ.

