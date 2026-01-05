Модель OnlyFans Марія Ковальчук після 10-місячної боротьби за життя шокувала зізнанням: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку майже рік тому жорстоко побили в Дубаї та залишили в небезпечному стані, тепер знову може ходити. Про це повідомляє британське видання Mirror.
Фото: з відкритих джерел
Марія пройшла тривалу реабілітацію у спеціалізованому центрі в Тронхеймі, Норвегія. Після місяців перебування у кріслі колісному вона змогла відновити здатність ходити та повернути частину своєї незалежності. Наразі Ковальчук перебуває у Норвегії в статусі української біженки. Дівчина відверто розповідає, що пережита травма змінила її життя і світогляд/
"Я відроджуюся, вчуся довіряти і знову вірити у себе", — зазначила вона.
Водночас Марія додає, що після того, як вона та її сім’я заговорили про напад, отримували погрози.
"Довгий час я думала, як жити зі шрамами і травмами, які залишилися від тієї ночі. Здавалося, що життя вже ніколи не буде колишнім. Але з часом моє сприйняття світу почало змінюватися", — поділилася вона.
За словами моделі, величезну роль у відновленні відіграли підтримка рідних і близьких друзів.
Нагадаємо, що напад на Марію Ковальчук стався на початку березня 2025 року. Модель зникла під час підготовки до вечірки у Дубаї, а пізніше її знайшли на узбіччі дороги у критичному стані. Пізніше вона розповіла про цей інцидент у інтерв’ю для Ксенії Собчак, зокрема, що під час зустрічі зі знайомим у готельному номері над нею знущалися.
Водночас одна з учасниць тієї вечірки, 21-річна Мілена Долганова, запропонувала свою версію подій, стверджуючи, що все сталося не так, як описує Марія. Ця суперечливість додала уваги до справи та викликала широкий резонанс у ЗМІ.
Як вже писали "Коментарі", українська модель Марія Ковальчук, яку у березні 2025 року виявили з тяжкими травмами в Дубаї, вперше з’явилася на публіці. Вона пережила жорстокі знущання.