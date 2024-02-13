"Мое государство поставило меня в такие условия": актриса рассказала, почему снималась в проектах РФ после 2014 года

Киноактриса Виталина Библив, снимавшаяся в сериалах "Женский врач", "Две матери", "На линии жизни" и во многих других кинороботах, объяснила, почему участвовала в российских проектах после 2014 года. Оказывается, она имела долларовый кредит, который она взяла, чтобы купить квартиру еще в 2008 году.

Виталина Библив (фото из открытых источников)

"Да, я снималась в российских проектах после 2014 года и объясню сейчас почему. Мое государство поставило меня в такие условия, что не сниматься в российских фильмах, чтобы зарабатывать деньги для оплаты кредита, я не могла", — сказала Виталина, отвечая на вопрос журналистки Алины Доротюк.

Она еще сказала, что делала это по той причине, что в проектах украинского кино ей не придавали роли.

"Украинский кинематограф мне никакую работу не предлагал. То есть, государство требует от меня денег в развалившемся банке, кричат коллекторы и стучат по ночам и дням, говоря, что они заберут квартиру, а я в нее уже вложила. Поэтому, да, я снималась в проектах общих российско-украинских", — отметила актриса.

Еще Виталина Библив добавила, что не играла роли в исключительно российских проектах.

"Я никогда не снималась в Москве, но я работала в российско-украинских проектах. Это факт. Но когда я закрыла этот кредит, то я прекратила сниматься в них. Это было в октябре 2020 года", — подытожила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна украинская актриса переехала в РФ . Украинская знаменитость, известная зрителям по кинофильмам и сериалам, Назар Заднепровский объяснил, почему осталась жить и строить карьеру в РФ в бывшей украинской актрисе Галине Безруке. Он рассказал, как долго и серьезно разговаривал с ней во время съемок четвертого сезона сериала "Домик к счастью".