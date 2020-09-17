Могла стать журналисткой: Ада Роговцева поделилась, что повлияло на выбор профессии

Народная артистка Украины, которой исполнилось уже 83 года, и дальше продолжает активно заниматься профессиональной деятельностью. Недавно Ада Роговцева призналась, что могла не стать актрисой, передает издание fakty.

Ада Роговцева. Фото: file.liga

Знаменитость исполнила одну из главных ролей в исторической картине под названием "Сага", которая знакомит зрителей с давней историей семьи Козак. На протяжении ста лет они боролись за свою свободу и терпели поражения. Целых шесть поколений этой семьи собственными глазами увидели события, которые пришлось пережить стране. В этом фильме Роговцева сыграла роль Богданы, а всего в съемках приняли участие 300 актеров.

Находясь на съемочной площадке, Ада поделилась, что она могла и не быть здесь, а находиться в совершенном другом месте. Она вспомнила, как хотела поступить в университет на журналистику. Ведь журналист и актер – довольно схожие профессии. Это работа с людьми, с человеческой природой, поэтому у нее и появились сомнения по поводу будущей деятельности. Народная артистка также уверена в том, что если человек в молодости сделал правильный выбор, то ему ни дня в жизни не придется работать. Она добавила, что в жизни точно так и происходит: любимая работа спасает во многих ситуациях.

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