В голубом купальнике и без макияжа: Катя Осадчая показала свой отдых в Турции

Популярная украинская ведущая отправилась с мужем отдыхать в Турцию. Путевку ей подарили коллеги на день рождения, который Катя отметила 12 сентября. Об этом пишет издание lux.

Катя Осадчая. Фото: svidok

Несмотря на свой плотный график, звезда таки решила съездить на отдых, чтобы восстановить потраченные силы. В своих социальных сетях звезда радует подписчиков солнечными фотографиями со своего отпуска. Кадры получаются очень яркими и счастливыми: супруги наслаждаются теплой водичкой и замечательными видами.

На снимках Катя плавает в голубом купальнике, без макияжа и с собранными волосами. Смотря на эти фотографии, очень хочется оказаться на белоснежном пляже у голубого моря.

"Блакить ..... afrer birthday escape...Дякую редакції за ці маленькі канікули", - написала Осадчая в своем Instagram.

Также известно, что на день рождение ведущей, друзья устроили ей эффектный сюрприз. Они создали маленькую часть Парижа, чтобы можно было почувствовать себя настоящей парижанкой, находясь дома. Осадчая оценила такой подарок, выразив свои слова благодарности.

Якщо ми не можемо полетіти у Париж, Париж може приїхати до нас :) якщо б в мене було кафе, то було б таким :) я надзвичайно вдячна за всі привітання, за неймовірні теплі слова, які продовжують приходити. Я обіцяю бути здоровою, щасливою і обіцяю не зменшувати оберти :)





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери.







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