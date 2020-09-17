kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10850.98

ETH/USD

380.67

LTC/USD

48.45

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона В голубом купальнике и без макияжа: Катя Осадчая показала свой отдых в Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

В голубом купальнике и без макияжа: Катя Осадчая показала свой отдых в Турции

Она с радостью воспользовалась случаем порелаксировать

сегодня, 18:39
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская ведущая отправилась с мужем отдыхать в Турцию. Путевку ей подарили коллеги на день рождения, который Катя отметила 12 сентября. Об этом пишет издание lux.

В голубом купальнике и без макияжа: Катя Осадчая показала свой отдых в Турции

Катя Осадчая. Фото: svidok

Несмотря на свой плотный график, звезда таки решила съездить на отдых, чтобы восстановить потраченные силы. В своих социальных сетях звезда радует подписчиков солнечными фотографиями со своего отпуска. Кадры получаются очень яркими и счастливыми: супруги наслаждаются теплой водичкой и замечательными видами. 

На снимках Катя плавает в голубом купальнике, без макияжа и с собранными волосами. Смотря на эти фотографии, очень хочется оказаться на белоснежном пляже у голубого моря. 

"Блакить ..... afrer birthday escape...Дякую редакції за ці маленькі канікули", - написала Осадчая в своем Instagram.

Также известно, что на день рождение ведущей, друзья устроили ей эффектный сюрприз. Они создали маленькую часть Парижа, чтобы можно было почувствовать себя настоящей парижанкой, находясь дома. Осадчая оценила такой подарок, выразив свои слова благодарности. 

Якщо ми не можемо полетіти у Париж, Париж може приїхати до нас :) якщо б в мене було кафе, то було б таким :) я надзвичайно вдячна за всі привітання, за неймовірні теплі слова, які продовжують приходити. Я обіцяю бути здоровою, щасливою і обіцяю не зменшувати оберти :)


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!