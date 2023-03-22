Молча поддерживает режим Кремля: известно, какое место Лорак заняла в реестре госпредателей

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Лиля Воробьева
Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак теперь находится в реестре госпредателей по поводу молчаливой поддержки войны в Украине. В этом реестре находятся и другие жители страны, принявшие сторону РФ.
Ани Лорак (фото из открытых источников)
Как информируют представители движения " Честно ", лидер из числа поисковых запросов — боксер Василий Ломаченко . Спортсмен не раз говорил, что Россия и Украина должны иметь дружеские отношения, еще он обнародовал послание митрополита УПЦ МП Лонгина, где он обвиняет Украину в начавшейся войне.
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Второй в реестре – футболист Анатолий Тимощук . Он назвал полномасштабное вторжение – "СВО" и не испытывает разницы между украинским и русским народом.
Звезда Ани Лорак занимает третье место, потому что молча поддерживает Владимира Путина и преступный режим Кремля. Она живет и поет в РФ, хотя хорошо слышала звуки взрывов на своей родине, разговаривая по телефону с живущим в Украине братом.
Экс-руководительница театра в Херсонской области Татьяна Калиновская заняла четвертое место в реестре госпредателей после того, как наладила сотрудничество с оккупантами после начала войны.
На пятом месте музыкант Илья Сметанин . Он навел российские ракеты на объекты инфраструктуры Волынской области. Теперь он находится под стражей.
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