Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак теперь находится в реестре госпредателей по поводу молчаливой поддержки войны в Украине. В этом реестре находятся и другие жители страны, принявшие сторону РФ.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Как информируют представители движения " Честно ", лидер из числа поисковых запросов — боксер Василий Ломаченко . Спортсмен не раз говорил, что Россия и Украина должны иметь дружеские отношения, еще он обнародовал послание митрополита УПЦ МП Лонгина, где он обвиняет Украину в начавшейся войне.

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Второй в реестре – футболист Анатолий Тимощук . Он назвал полномасштабное вторжение – "СВО" и не испытывает разницы между украинским и русским народом.

Звезда Ани Лорак занимает третье место, потому что молча поддерживает Владимира Путина и преступный режим Кремля. Она живет и поет в РФ, хотя хорошо слышала звуки взрывов на своей родине, разговаривая по телефону с живущим в Украине братом.

Экс-руководительница театра в Херсонской области Татьяна Калиновская заняла четвертое место в реестре госпредателей после того, как наладила сотрудничество с оккупантами после начала войны.

На пятом месте музыкант Илья Сметанин . Он навел российские ракеты на объекты инфраструктуры Волынской области. Теперь он находится под стражей.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная Лорак рассказала о своей новой любви. По словам певицы-запроданки Ани Лорак, которая до сих пор так и не поддержала свою страну, она встретила свою иностранную любовь. Каролина вспомнила, что Исаака Вижрака встретила на Ибице. Именно этот иностранец помог Ани Лорак преодолеть сложное время, когда она порвала все связи со своим бывшим мужем.