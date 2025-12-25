Молчал 4 года: известный российский артист сделал заявление о войне РФ в Украине

Известный российский рэпер Гио Пика во время выступления в Варшаве неожиданно обратился к украинцам, впервые за время полномасштабной войны нарушив продолжительное молчание. Видеозапись его обращения поклонники выложили в TikTok.

Гио Пика (фото из открытых источников)

Артист решил поддержать украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и ныне живут за границей. В своей речи рэпер пожелал людям мира.

"Здесь, наверное, большинство тоже покинули родной дом. Особо хочется отметить эту тему у тех, кто покинул его из Украины. Люди, мира вам, вашему дому", — сказал Гио Пика со сцены.

До этого момента музыкант придерживался позиции молчания, что позволяло ему беспрепятственно выступать как в России, так и за ее пределами. Хотя он и не выразил прямого осуждения российской агрессии, даже такие слова поддержки стали серьезным раздражителем для аудитории из страны-агрессора. В российских соцсетях и пропагандистских сообществах вспыхнула волна возмущения. Исполнителя обвиняют в соболезновании украинцам без упоминания о российских военных, называют его возможное возвращение в РФ "позорным" и даже призывают обратить на него внимание так называемых "компетентных органов".

В то же время, стоит напомнить, что после начала полномасштабного вторжения России запланированные концерты Гио Пики на временно оккупированных территориях Украины так и не состоялись. В частности, выступления в Донецке и Луганске в конце февраля 2022 были отменены под предлогом ограничений на проведение развлекательных мероприятий.

