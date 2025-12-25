Мовчав 4 роки: відомий російський артист зробив заяву про війну РФ в Україні

Відомий російський репер Гіо Піка під час виступу у Варшаві несподівано звернувся до українців, уперше за час повномасштабної війни порушивши тривале мовчання. Відеозапис його звернення шанувальники виклали у TikTok.

Гіо Піка (фото з відкритих джерел)

Артист вирішив підтримати українців, які через війну були змушені залишити свої домівки та нині живуть за кордоном. У своїй промові репер побажав людям миру.

"Тут, напевно, більшість теж покинули рідний дім. Особливо хочеться відзначити цю тему в тих, хто покинув його з України. Люди, миру вам, вашому дому", — сказав Гіо Піка зі сцени.

До цього моменту музикант дотримувався позиції мовчання, що дозволяло йому безперешкодно виступати як у Росії, так і за її межами. Хоча він і не висловив прямого засудження російської агресії, навіть такі слова підтримки стали серйозним подразником для аудиторії з країни-агресора. У російських соцмережах та пропагандистських спільнотах спалахнула хвиля обурення. Виконавця звинувачують у співчутті українцям без згадки про російських військових, називають його можливе повернення до РФ "ганебним" і навіть закликають звернути на нього увагу так званих "компетентних органів".

Водночас варто нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення Росії заплановані концерти Гіо Піки на тимчасово окупованих територіях України так і не відбулися. Зокрема, виступи в Донецьку та Луганську наприкінці лютого 2022 року були скасовані під приводом обмежень на проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Андрій Губін, відомий своїм хітом "Мальчик-бродяга" з 1990-х, викликав негативну реакцію під час участі в російському токшоу, де розповів принизливий жарт про Херсон. Враховуючи поточну ситуацію з війною в Україні та руйнуванням міста російськими військами, його слова прозвучали особливо неадекватно та жорстоко.

У своєму виступі Губін пригадав свої гастролі в Херсоні, почавши свій "жарт" з непристойного слова, що здавалося смішним аудиторії шоу, яка підтримала його сміхом і оплесками.





