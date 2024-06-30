Молодой участник популярной украинской группы мобилизовался в ряды ВСУ

Дмитрий Мазуряк, известный как участник поп-группы Kazkа, сделал важный шаг в своей жизни, мобилизовавшись в Вооруженные силы Украины в соответствии с требованиями законодательства. В пятницу, 28 июня, музыкант объявил об этом на своей странице в Instagram. Оказалось, что он уже два месяца проходит военную службу и успешно прошел учебный период.

Дмитрий Мазуряк (фото из открытых источников)

Дмитрий не детализировал свою мотивацию, но заявил, что со временем поделится со своими поклонниками деталями своего опыта в армии. Он подчеркнул, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина и военная служба является законной обязанностью граждан.

В связи со своей новой военной обязательностью музыкант выразил надежду, что сможет снова встретиться со своими поклонниками, хотя пока не может обещать свое участие в будущих концертах Kazkа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский писатель вступил в ряды ВСУ . Известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими увлекательными произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей. В публикации Якуб сообщил, что уже прошел военно-врачебную комиссию и готовится к учебе. Он также разместил фотографии в военной форме для документов.

Мартин Якуб является лауреатом множества литературных наград, включая престижную премию "Факел" и премию "Книга года BBC-2019". Его последний культурный проект — выставка "Живые расстрелянные", посвященная писателям Расстрелянного Возрождения, прошла в Житомире в прошлом году и включала 15 изображений.

