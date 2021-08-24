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Monatik получил звание Заслуженного артиста Украины (ВИДЕО)

Владимир Зеленский наградил артиста почетным званием

сегодня, 14:04
Автор:

Лиля Воробьева

Во время праздничных торжеств на Майдане Независимости президент Украины Владимир Зеленский вручил украинскому певцу Monatik звание Заслуженного артиста Украины. Об этом стало известно во время прямой трансляции праздничных торжеств.

Monatik получил звание Заслуженного артиста Украины (ВИДЕО)

Monatik (фото из открытых источников)

На кадрах четко видно, что певец очень обрадовался. Он выбежал за наградой улыбающийся и счастливый. Можно предположить, что известный артист действительно долго ждал этого звания. И, наконец, эта мечта осуществилась.

На торжестве Monatik был одет в классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Празднование 30-й годовщины независимости Украины: что известно?

Напомним, что Елена Зеленская выпустила ролик ко Дню независимости. Первая леди страны Елена Зеленская поздравила граждан Украины новым патриотическим роликом. На видео можно увидеть невероятные и красивые пейзажи городов и природы Украины. Новое видео жена Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в Instagram.

Стало известно о том, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Украины. В своей торжественной речи он не упомянул президента-беглеца Виктора Януковича среди бывших глав государства. Кроме того, Зеленский забыл о своем предшественнике Петре Порошенко, ведь его также не упомянул в своем выступлении.

Ранее мы информировали, что президент Украины запустил новый флешмоб ко Дню независимости. Суть задачи достаточно проста. Зеленский предлагает объединить сразу два приятных и полезных занятия: спортивные упражнения и поздравления для родной страны. Следовательно, тот, кого "одарят" флешмобом, должен, надев вышиванку, выполнить наиболее любимое спортивное упражнение 30 раз — за каждый год независимости Украины. После этого следует передать задание кому-то другому.



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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2021-god/iyul-2021-prezident-vidznachiv-nagorodoyu-ukrayinskogo-spivaka-dmitra-monatika
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