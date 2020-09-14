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MONATIK впервые представил поклонникам своих сыновей (видео)

Соответствующее видео артист разместил в разделе stories в Instagram

сегодня, 18:18
Автор:

Любовь Блажко

Популярный украинский исполнитель впервые стал отцом в 2015 году. Тогда его супруга Ирина подарила ему первенца, которого назвали Даниилом. А через год у супругов появился еще один ребенок – сын Платон. Семья на протяжении нескольких лет скрывала своих сыновей от публики – все фото были сделаны таким образом, что лица мальчиков нельзя было рассмотреть. И вот, наконец-то, Дмитрий решился показать поклонникам своих сыновей, передает издание womanel.

MONATIK впервые представил поклонникам своих сыновей (видео)

MONATIK впервые представил поклонникам своих сыновей (видео). Фото: viva.

Представители украинского шоу-бизнеса часто могут не показывать лицо своего чада до определенного возраста. Скорее всего, это делается для того, чтобы оградить своих детей от пристального внимания прессы и посторонних людей. Ирина и Дмитрий на протяжении пяти лет не хотели показывать личика своих наследников публике.

Но настал момент, когда родители готовы представить Даню и Платона всем фанатам. На своей странице в Instagram Монатик разместил видео, на котором сыновья оба сына в стоят в масках, а Дмитрий ласково называет их "ниндзями". Маски на лицах мальчиков не помешали увидеть, насколько они похожи на своего папу. Большинство пользователей оставили комментарии, высказав свой восторг от увиденного. Это милое видео сразу же стало вирусным в интернете. 

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