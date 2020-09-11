Песня "Эндорфины", исполненная вместе с Дмитрием Шуровым, была написана еще 3 года назад. Джамала призналась, что создала ее, когда была беременна Эмиром-Рахманом. Тогда певица решила отложить трек до лучших времен, и на некоторые время даже забыла о нем. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Новая коллаборация: Джамала и Pianoбой презентовали песню. Фото: gordonua.

Настал день, когда звезда наконец решила отправить демо-версию Pianoбой. Она поделилась, что эта песня ассоциировалась именно с этим украинским исполнителем: была в ней эта легкость, что присущая и Диме. Шуров ответил не сразу, а лишь с наступлением карантина. Когда его часть песни была уже готова, он написал, что готов создать новый дуэт.

Джамала уверена в том, что "Эндорфины" помогут слушателям ощутить легкость и влюбленность, которая так необходима нам всем. Pianoбой, в свою очередь, прокомментировал премьеру песни словами, что влюбляться – это полезно для души. Потому что это позволяет впускать в себя что-то новое.

"А если вы временно забыли, как это – можете для начала влюбиться в эту песню, в украинскую природу, которую мы сняли в клипе на нее, в Джамалу и меня", – поделился Дмитрий.





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