Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении»

Известный рэпер и любимец российской молодежи Алишер Валеев (Моргенштерн) поделился своими планами относительно выступления на "Евровидении". Исполнитель готов представить Россию на популярном песенном конкурсе. Об этом Моргенштерн написал в сторис в Инстаграме.

Моргенштерн хочет принять участие в Евровидении. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сообщил рэпер об этом в присущей ему форме — резким и нецензурным выражением.

Решение исполнителя поддержали не только его фанаты, но и другие знаменитости, в частности Тимати. Рэпер считает, что в Моргенштерна есть все данные, чтобы занять первое место на конкурсе и прославить Россию.

Тимати даже объявил о том, что он готов создать петицию и открыть голосование, целью которого было бы определение, представит Моргенштерн "Евровидение" или нет.





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