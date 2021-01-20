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Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении»

Рэпер Моргенштерн настроен выиграть популярный песенный конкурс

сегодня, 19:30
Автор:

Кириєнко Анна

Известный рэпер и любимец российской молодежи Алишер Валеев (Моргенштерн) поделился своими планами относительно выступления на "Евровидении". Исполнитель готов представить Россию на популярном песенном конкурсе. Об этом Моргенштерн написал в сторис в Инстаграме.

Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении»

Моргенштерн хочет принять участие в Евровидении. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сообщил рэпер об этом в присущей ему форме — резким и нецензурным выражением.

Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении» - фото 2
Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении» - фото 3

Решение исполнителя поддержали не только его фанаты, но и другие знаменитости, в частности Тимати. Рэпер считает, что в Моргенштерна есть все данные, чтобы занять первое место на конкурсе и прославить Россию.

Тимати даже объявил о том, что он готов создать петицию и открыть голосование, целью которого было бы определение, представит Моргенштерн "Евровидение" или нет.

Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении» - фото 4

Напомним, что участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей женой, победительницей проекта Дашей Цветочной, ошеломили поклонников новостью о будущем пополнении в семье.

Пара поделилась с подписчиков в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Цветочная позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлившийся живот.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Египте произошел весьма необычный случай: полиция задержала девушку за то, что она приготовила кексы в виде полового органа.

Сообщается, что необычный десерт в кондитера заказали на день рождения. Довольные клиенты сфотографировали кекс и обозначили на снимке автора креативного творения. Именно по этой причине полиции удалось найти девушку, а затем задержать ее. Как наказали девушку, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.instagram.com/morgen_shtern/
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