"Мой социальный эксперимент удался": Jerry Heil призналась, почему побрилась на лысо

Несколько дней назад украинская исполнительница шокировала поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях фотографию с новой прической.

Jerry Heil. Фото: lux.fm

Так, знаменитость полностью побрилась на лысо, выложив в сеть соответствующее видео. Фанаты не совсем поняли, почему девушка решилась на смелый поступок. И ответ оказался довольно простым: ради такой бурной реакции.

Таким вот необычным способом певица захотела проверить, сколько негатива она услышит в свой адрес, если осуществит задуманное.

"Мой социальный эксперимент удался! + 60 000 просмотров в сториз, большинство репостов из которых — это "посмотри, что эта дура сделала". Они не терпят беспорядка в чужой жизни. Они точно знают, как правильно жить твою жизнь. Они хейтят тебя со всей своей страстью и любовью, и будь уверен, на них можно положиться, потому что они всегда будут рядом. Хейтеры. Отважные стражи твоей адекватности", — написала звезда в своем Instagram.

Jerry не стала скрывать, что ее почта до сих пор пополняется критикой фанатов о том, какую же ошибку она допустила. Она даже призналась, что подписчики писали ее маме, говоря о том, что им стыдно за необдуманный поступок своего кумира.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица побрилась на лысо.

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