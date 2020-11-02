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Главная Новости Звезды персона "Мой социальный эксперимент удался": Jerry Heil призналась, почему побрилась на лысо
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"Мой социальный эксперимент удался": Jerry Heil призналась, почему побрилась на лысо

Jerry Heil решила проверить, сколько негатива на нее выльется, если сделать то, чего другие боятся

сегодня, 20:13
Автор:

Любовь Блажко

Несколько дней назад украинская исполнительница шокировала поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях фотографию с новой прической. 

"Мой социальный эксперимент удался": Jerry Heil призналась, почему побрилась на лысо

Jerry Heil. Фото: lux.fm

Так, знаменитость полностью побрилась на лысо, выложив в сеть соответствующее видео. Фанаты не совсем поняли, почему девушка решилась на смелый поступок. И ответ оказался довольно простым: ради такой бурной реакции. 

Таким вот необычным способом певица захотела проверить, сколько негатива она услышит в свой адрес, если осуществит задуманное. 

"Мой социальный эксперимент удался! + 60 000 просмотров в сториз, большинство репостов из которых — это "посмотри, что эта дура сделала". Они не терпят беспорядка в чужой жизни. Они точно знают, как правильно жить твою жизнь. Они хейтят тебя со всей своей страстью и любовью, и будь уверен, на них можно положиться, потому что они всегда будут рядом. Хейтеры. Отважные стражи твоей адекватности", — написала звезда в своем Instagram. 

Jerry не стала скрывать, что ее почта до сих пор пополняется критикой фанатов о том, какую же ошибку она допустила. Она даже призналась, что подписчики писали ее маме, говоря о том, что им стыдно за необдуманный поступок своего кумира. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица побрилась на лысо. 


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Источник: https://lux.fm/ru/jerry-heil-rasskazala-zachem-sdelala-lysuyu-prichesku_n100951
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