"Мой социальный эксперимент удался": Jerry Heil призналась, почему побрилась на лысо

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Любовь Блажко
Несколько дней назад украинская исполнительница шокировала поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях фотографию с новой прической.
Jerry Heil. Фото: lux.fm
Так, знаменитость полностью побрилась на лысо, выложив в сеть соответствующее видео. Фанаты не совсем поняли, почему девушка решилась на смелый поступок. И ответ оказался довольно простым: ради такой бурной реакции.
Таким вот необычным способом певица захотела проверить, сколько негатива она услышит в свой адрес, если осуществит задуманное.
Jerry не стала скрывать, что ее почта до сих пор пополняется критикой фанатов о том, какую же ошибку она допустила. Она даже призналась, что подписчики писали ее маме, говоря о том, что им стыдно за необдуманный поступок своего кумира.
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