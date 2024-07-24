«Мой сын мертв»: Илон Маск рассказал сложностях трансгендерного перехода

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Черновалова Кристина
Американский миллиардер Илон Маск в недавнем интервью открыто рассказал о своем опыте воспитания трансгендерного ребенка. Он считает, что его 20-летняя дочь Вивиан, ранее известная как Ксавье, стала жертвой "вируса woke" — современной культуры политической корректности, которая, по его мнению, оказывает негативное влияние на общество. Об это пишет BILD.
Илон Маск рассказал о своём сыне, сделавшем трансгендерный переход
Маск, отец двенадцати детей, всегда подчеркивал свою обеспокоенность демографическим кризисом. Однако история Вивиан, которая в 16 лет решила сменить пол, стала для него особенно болезненной.
Миллиардер признался, что врачи предупреждали его о возможных суицидальных наклонностях Ксавье, что подтолкнуло его к согласию на применение медицинских препаратов, включая блокаторы полового созревания. Маск признает, что не был полностью осведомлен о последствиях такого лечения и чувствует, что "потерял сына".
ывший Бывший глава CNN Уолтер Айзексон написал в биографии Маска, что изначально бизнесмен относился к трансгендерному переходу Вивиан с оптимизмом. Однако со временем она стала придерживаться радикальных взглядов и прекратила общение с отцом.
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