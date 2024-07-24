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«Мой сын мертв»: Илон Маск рассказал сложностях трансгендерного перехода

Трансгендерная дочь Илона Маска больше не хочет иметь ничего общего с отцом

сегодня, 14:35
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Черновалова Кристина

Американский миллиардер Илон Маск в недавнем интервью открыто рассказал о своем опыте воспитания трансгендерного ребенка. Он считает, что его 20-летняя дочь Вивиан, ранее известная как Ксавье, стала жертвой "вируса woke" — современной культуры политической корректности, которая, по его мнению, оказывает негативное влияние на общество. Об это пишет BILD.

«Мой сын мертв»: Илон Маск рассказал сложностях трансгендерного перехода

Илон Маск рассказал о своём сыне, сделавшем трансгендерный переход

Маск, отец двенадцати детей, всегда подчеркивал свою обеспокоенность демографическим кризисом. Однако история Вивиан, которая в 16 лет решила сменить пол, стала для него особенно болезненной. 

Миллиардер признался, что врачи предупреждали его о возможных суицидальных наклонностях Ксавье, что подтолкнуло его к согласию на применение медицинских препаратов, включая блокаторы полового созревания. Маск признает, что не был полностью осведомлен о последствиях такого лечения и чувствует, что "потерял сына".

"Мне не объяснили, что блокаторы полового созревания на самом деле являются просто стерилизующими средствами. По сути, я потерял своего сына. Они не зря называют это deadnaming (обращение по “мётвому имени”). Мой сын Ксавье мертв — его убил вирус woke (политический термин, связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ-активизмом)", — добавил Маск.

«Мой сын мертв»: Илон Маск рассказал сложностях трансгендерного перехода - фото 2ывший Бывший глава CNN Уолтер Айзексон написал в биографии Маска, что изначально бизнесмен относился к трансгендерному переходу Вивиан с оптимизмом. Однако со временем она стала придерживаться радикальных взглядов и прекратила общение с отцом.

"Она вышла за рамки социализма и стала настоящей коммунисткой, которая считает, что все богатые — зло. Я делал много предложений, но она не хочет проводить со мной время", — рассказал Маск.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17818
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