Мой выбор сделан: известный телеведущий показательно уничтожил российский паспорт

Шоумен сделал из паспорта страны-агрессора просто кучу ненужной бумаги.

3 ноября 2025, 14:05
Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов, рассказывавший ранее о своей свадьбе, недавно поделился интересными подробностями относительно своего гражданства и отношения к России.

Мой выбор сделан: известный телеведущий показательно уничтожил российский паспорт

Фото: из открытых источников

Родившись в России, Суханов еще в 2014 году переехал в Украину, где начал новый этап жизни и карьеры. Он активно интегрировался в украинское общество: освоил украинский язык, строил профессиональную деятельность по телеканалам страны и публично поддерживал украинские ценности. Вопрос гражданства для него тоже важен: официально он получил украинский паспорт в 2019 году, а завершил всю процедуру только в 2022 году, окончательно подтвердив свое гражданство.

В интервью Алине Доротюк Суханов признался, что имел сразу два российских паспорта. Один из них он символически сжег, а второй, уже недействительный, решил еще и "обесценить" с помощью рисунка. На страницах документа ведущий изобразил мужской половой орган черным маркером.

"Те черти так просто и не отпускают. Один паспорт я сжег, а другой просто разукрасил... Получился такой большой рисунок — жаль было маркера", — объяснил он.

Суханов подчеркивает, что с российским прошлым он давно распрощался и сейчас "честен перед собой". Он не поддерживает никаких контактов с гражданами страны-агрессора и полностью "отпустил ситуацию". Для него на первом месте стоит человечность, собственные ценности и принципы.

"Я живу своей жизнью и ответственен за свои поступки. Это мой выбор. Не семья формирует тебя как личность, а твои ценности", — подчеркнул Суханов.

Как уже писали "Комментарии", певица Светлана Лобода вместе с российским шоуменом Максимом Галкиным выступили на праздничном корпоративе, исполняя, среди прочего, популярные украинские хиты. Информация о случившемся появилась в социальных сетях Лободы.



