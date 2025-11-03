logo_ukra

Мій вибір зроблено: відомий телеведучий показово знищив російський паспорт
commentss НОВИНИ Всі новини

Мій вибір зроблено: відомий телеведучий показово знищив російський паспорт

Шоумен зробив із паспорта країни-агресора просто купу непотрібного паперу.

3 листопада 2025, 14:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який раніше розповідав про своє весілля, нещодавно поділився цікавими подробицями стосовно свого громадянства та відношення до Росії.

Мій вибір зроблено: відомий телеведучий показово знищив російський паспорт

Фото: з відкритих джерел

Народившись у Росії, Суханов ще у 2014 році переїхав до України, де розпочав новий етап життя і кар’єри. Він активно інтегрувався в українське суспільство: освоїв українську мову, будував професійну діяльність на телеканалах країни та публічно підтримував українські цінності. Питання громадянства для нього теж було важливим: офіційно він отримав український паспорт у 2019 році, а завершив усю процедуру лише у 2022 році, остаточно підтвердивши своє громадянство.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Суханов зізнався, що мав одразу два російські паспорти. Один із них він символічно спалив, а другий, який вже був недійсний, вирішив ще й "знецінити" за допомогою малюнку. На сторінках документа ведучий намалював чоловічий статевий орган чорним маркером.

"Ті чорти так просто і не відпускають. Один паспорт я спалив, а інший просто розмалював… Вийшов такий великий малюнок — шкода було маркера", — пояснив він. 

Суханов підкреслює, що з російським минулим він давно розпрощався і зараз "чесний перед собою". Він не підтримує жодних контактів із громадянами країни-агресора і повністю "відпустив ситуацію". Для нього на першому місці стоять людяність, власні цінності та принципи.

"Я живу своїм життям і відповідальний за свої вчинки. Це мій вибір. Не родина формує тебе як особистість, а твої цінності", — наголосив Суханов. 

Як вже писали "Коментарі", співачка Світлана Лобода разом із російським шоуменом Максимом Галкіним виступили на святковому корпоративі, виконуючи, серед іншого, популярні українські хіти. Інформація про подію з’явилася у соціальних мережах Лободи.



