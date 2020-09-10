Популярная американская актриса Дрю Бэрримор заявила, что больше не намерена выходить замуж. После трех неудачных попыток создать крепкую семью, знаменитость больше не видит в этом смысла, передает издание lux.

"Моя чаша переполнена": Дрю Бэрримор рассказала, почему не хочет замуж. Фото: peopletalk.

Когда двое людей подтверждают свои чувства в документальном виде, то уйти гораздо сложнее. Если же женщину и мужчину не связывает брак – это сделать куда легче. Она говорит, что расставание со своей второй половинкой еще можно пережить, а развод – это совсем другое.

Звезда не собирается полностью прекращать отношения с противоположным полом. Наоборот, она ходит на свидания и весело проводит время. Но такие встречи не приводят ни к чему серьезному, рассказывает Дрю. Она считает себя безнадежным романтиком, понимая, что обойтись в этой жизни без отношений просто невозможно. Но также Бэрримор уверена, что любовь может проявлять себя по-разному и ее нужно изучать всю жизнь.

"Я открыта для отношений, но я не ищу этого. Моя чаша переполнена. В моей жизни столько любви", - объясняет актриса.

Известно, что знаменитость воспитывает двоих детей и готовится к запуску собственной программы под названием "Шоу Дрю Бэрримор". В нем она намерена раскрыть тему человеческих взаимоотношений и любви.





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